El músico Sunny lanza EP “Demos (Lado A)”, consolidando los corridos chilenos en la escena regional

Seis demos acústicos que permiten escuchar el sentimiento y la inspiración de cada canción prácticamente desde su origen

Autor: El Ciudadano
El artista nacional Sunny da inicio a una nueva e íntima etapa en su carrera con el lanzamiento de su EP “Demos (Lado A)”, ya disponible en todas las plataformas digitales. El proyecto subraya la esencia que lo ha convertido en una voz destacada dentro del circuito de los corridos regionales y la música urbana hechos en Chile.

El nuevo EP se diferencia al ofrecer seis demos acústicos que invitan a los oyentes a acceder de forma directa al sentimiento, la inspiración y el origen de las canciones. «Demos (Lado A)« es presentado como un trabajo íntimo, honesto y profundamente emocional, capturando a Sunny en su estado más puro.

Desde Chile: corridos con proyección internacional

El lanzamiento se produce en un momento de fuerte expansión y consolidación internacional para el artista. Recientemente, Sunny completó una exitosa gira por México, un hito clave que no solo le permitió conectar con nuevas audiencias, sino también establecer vínculos con creadores fundamentales dentro de la escena regional, impulsando su crecimiento fuera de Chile.

Este enfoque en el sonido acústico y despojado ya había dado frutos con su single “No Hace Falta (versión acústica)”, que ha superado las cuatro millones de reproducciones en Spotify. Este éxito confirma la fuerza de su propuesta en un formato que prioriza la emoción y la lírica.

“Demos (Lado A)” es el testimonio de un artista que avanza con solidez, llevando los corridos chilenos a nuevos territorios y manteniendo la honestidad en el centro de su propuesta musical.

Fuente: Musicachilena.cl.
Gracias.

