El ojo de Chile en Europa: Sergio Larrain desembarca en Barcelona con su poética del despojo

La escena cultural europea vuelve a poner el foco en uno de los referentes más enigmáticos de la fotografía latinoamericana. Sergio Larrain (1931-2012), el primer chileno en formar parte de la prestigiosa agencia Magnum, protagoniza desde esta semana una ambiciosa exposición en la Fundación Foto Colectania de Barcelona. Bajo el título «Sergio Larrain. El vagabundo de Valparaíso | Chile», la muestra propone un recorrido por el Chile más profundo y subjetivo del siglo XX.



A diferencia de las crónicas documentales convencionales, la obra de Larrain expuesta en Barcelona – comisariada por la experta Agnès Sire – se aleja del virtuosismo técnico para abrazar una libertad visual casi instintiva. A través de 80 imágenes, la exposición articula el primer capítulo de un proyecto que continuará en agosto en la Bienal de Fotografía Xavier Miserachs, en Palafrugell, en la Costa Brava ibérica.

Horizontalidad de la mirada

El eje central de la exhibición lo constituye la serie Niños de la calle, un trabajo realizado en Santiago a mediados de la década de los 50. En estas piezas, Larrain rompe la jerarquía del fotógrafo sobre el objeto: sitúa su cámara a la altura de los ojos de los niños, logrando una cercanía emocional que evitaba el paternalismo social de la época. Este enfoque, que prioriza el gesto sobre el dato, fue precisamente el que le abrió las puertas de la élite fotográfica mundial en París.

El poema de los cerros y la isla

La muestra no solo habita la capital chilena. Gran parte del espacio está dedicado a Valparaíso, ciudad que Larrain transformó en un laboratorio personal de sombras densas y encuadres quebrados. A través de sus ojos, las escaleras y los muros del puerto dejan de ser arquitectura para convertirse en versos visuales. El recorrido se completa con capturas en la Isla de Chiloé, donde la presencia humana adquiere un tinte espectral, casi suspendido en el tiempo.

Más allá de su técnica de sombras y reflejos fragmentarios, la exposición invita a reflexionar sobre la trayectoria del propio artista. Larrain, quien alcanzó el éxito internacional de forma temprana, optó por un retiro voluntario de la vida pública para dedicarse al yoga y la meditación en el interior de Chile.

Sin embargo, como demuestra esta selección en Europa, su obra permanece vigente. Sus imágenes de hace más de setenta años no se leen como piezas de archivo, sino como interrogantes abiertos sobre la subjetividad y el aislamiento urbano. Esta retrospectiva estará abierta al público en la capital catalana hasta el próximo 24 de mayo de 2026, consolidándose como una de las citas imprescindibles para entender el legado visual de Chile en el mundo.

Coordenadas

• Exposición fotográfica «Sergio Larrain. El vagabundo de Valparaíso | Chile».

Fundación Foto Colectania, Passeig de Picasso 14, Ciutat Vella, Barcelona, España.

Abierta hasta el 24 de mayo de 2026. Miércoles a sábado de 11.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Domingo de 11.00 a 15.00 horas.

Mayor información y entrada en Fotocolectania.org.

Primer domingo del mes, entrada gratuita.

Fuente: Fotocolectania.org.

Gracias.