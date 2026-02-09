El Parque Isla Cautín de Temuco se transforma en epicentro del Comercio Justo este fin de semana

La capital de la Región de La Araucanía recibirá una cita cultural que ya se ha convertido en un hito veraniego. Entre el 13 y el 15 de febrero, el Parque Urbano Isla Cautín será la sede del VII Festival de Comercio Justo, evento organizado por la Fundación Cholchol que busca relevar el rol del artesano como protagonista de nuestra identidad cultural.

La iniciativa coincide con las celebraciones oficiales por el aniversario número 145 de la ciudad de Temuco. Gracias a una alianza estratégica con la Municipalidad de Temuco y su Dirección de Turismo, Patrimonio y Cultura, el festival ofrecerá un espacio de encuentro donde la comercialización ética y el valor del oficio manual son los pilares fundamentales.

Una experiencia para todas las edades

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluye música en vivo, conversatorios y actividades diseñadas especialmente para niños y niñas. La invitación es abierta a toda la comunidad para descubrir la historia detrás de cada pieza, fomentando lo que la organización denomina «productos con rostro».

La oferta formativa es uno de los grandes atractivos de este año, ya que se realizarán talleres gratuitos de cerámica, orfebrería, telar y fieltro. Estas instancias permiten que grandes y pequeños se acerquen a las técnicas ancestrales y contemporáneas de la mano de 30 maestros artesanos provenientes de diversos puntos del país y la región.

Screenshot

La Directora Ejecutiva de la Fundación Cholchol, Susana Ortíz, destacó la importancia de haber consolidado una ruta que permite a los cultores itinerar y ofrecer sus productos en espacios que garantizan un trato digno y valorado.

Por su parte, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, expresó el orgullo que significa para la comuna recibir a estos creadores en el Parque Isla Cautín, subrayando que su trabajo es parte esencial del patrimonio vivo de Chile.

Coordenadas

El Festival de Comercio Justo funcionará los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026, en el Parque Urbano Isla Cautín, Temuco. Las puertas estarán abiertas desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, ofreciendo un panorama ideal para disfrutar de la cultura artesanal en un entorno natural privilegiado. Mayores informaciones en Festivaldecomerciojusto.cl.



Este evento cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que permite que el acceso a todas las actividades sea completamente liberado para el público.



Fuente: Destinotemuco.cl.

Gracias.