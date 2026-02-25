El sector sur de Punta Arenas se transforma con el Carnaval “Ruta de los Mares”

Las calles de Punta Arenas se preparan para recibir una explosión de creatividad y participación ciudadana este fin de semana. Bajo el marco del ciclo “Vientos de Verano”, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio organiza el Carnaval Barrial “Ruta de los Mares”, una iniciativa que busca devolver el protagonismo a los espacios públicos a través del arte. Desde las 16:00 horas del próximo sábado, el sector sur de la ciudad se convertirá en un escenario itinerante donde vecinos de todas las edades podrán disfrutar de un despliegue artístico que conecta los barrios El Pingüino y Loteo del Mar en un esfuerzo por fortalecer la identidad local y el encuentro social.

La travesía comenzará en la intersección de Avenida Pedro Bórquez con calle Augusto Lutz, marcando el inicio de un trayecto de cinco estaciones. El arranque estará liderado por el Circo de la Memoria y la percusión de Timbalada Do Sur, quienes guiarán a la columna de asistentes mientras se suman nuevas intervenciones. A lo largo del recorrido por Avenida Océano Pacífico, el público podrá presenciar las actuaciones del Teatro Ciudadano, el talento de los zanquistas de Amigos de Juan Wesley y la potencia rítmica de la agrupación Blocco, reconocida recientemente por su participación en festivales nacionales. El Seremi Luis Navarro destacó que esta propuesta gubernamental busca democratizar el acceso a la cultura, invitando a que el arte sea una experiencia compartida que integre desde la infancia hasta las personas mayores.

Un cierre de fiesta con música regional y participación ciudadana

El evento culminará en la Plaza Saludable de Loteo del Mar, espacio que recibirá a todos los elencos participantes para un gran espectáculo final. La jornada de cierre contará con el folclore de Esencias de Mi Tierra y el despliegue escénico de la academia de Alejandra Villarroel, además de ofrecer un micrófono abierto para que los talentos locales del sector sur puedan mostrar su trabajo.

Como parte del enfoque integrador del carnaval, se instalará un lienzo comunitario donde los asistentes podrán expresarse libremente, mientras que la banda regional ALAFIA será la encargada de poner el broche de oro musical a la tarde. Esta invitación se extiende no solo a los residentes locales, sino también a sectores aledaños como la población 18 de Septiembre y Juan Pablo Segundo, consolidando una tarde de recreación familiar de acceso liberado.



Fuente: Cultura.gob.cl.

Gracias.