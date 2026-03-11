El simbolismo de Gonzalo Ilabaca se expone en Cerro Alegre

Desde esta semana, las salas de la galería Bahía Utópica albergan la más reciente producción de Gonzalo Ilabaca. Bajo el título de «La Venus de la Perrocracia», el artista radicado en Valparaíso desde los años ochenta propone una ruptura con lo cotidiano para sumergirse en una estética neoexpresionista. La colección, compuesta por una veintena de piezas, utiliza una paleta vibrante y una síntesis visual cercana a la gráfica para explorar figuras recurrentes como Adán y la Venus, elevando la identidad del puerto a una categoría arquetípica.

Ciudadano Ilustre de la ciudad desde 2007, Ilabaca es famoso por retratar la bohemia local y la esencia de bares históricos. Sin embargo, en esta entrega, el autor abandona el realismo habitual para priorizar el símbolo sobre el territorio físico. Esta evolución responde a una visión crítica del presente, donde el entorno natural parece haber cedido ante intereses económicos.

Respecto a este giro conceptual, el artista sostiene que en la actualidad el suelo se percibe como una mercancía y no como un hogar. Según explica Gonzalo Ilabaca en Arteinformado.com, mientras las potencias se dividen el mundo por sus recursos, la humanidad simplemente intenta sobrevivir. El pintor afirma que «la naturaleza ha desaparecido para todos. Entonces hay que volver a un lugar desconocido y eso para mí es el símbolo, el arquetipo. Menos territorio, más arquetipo».

Un recorrido por el Valparaíso imaginario

La muestra destaca por su capacidad de transformar elementos populares en poesía visual. A través de planos de color definidos y una composición depurada, Ilabaca guía al espectador por un viaje donde lo mítico supera a lo diario. El nombre de la exposición funciona como eje central de esta narrativa, marcando el paso definitivo del pintor hacia un lenguaje más simbólico. Los interesados podrán visitar esta exhibición de forma gratuita durante toda la temporada otoñal, disfrutando de una de las firmas más influyentes del arte contemporáneo nacional.

Coordenadas

• Exposición “La Venus de la Perrocracia” de Gonzalo Ilabaca.

Disponible hasta el 12 abril de 2026. Abierta de lunes a domingo, de 11:00 a 19:30 horas.

Galería de arte Bahía Utópica. Almirante Montt 372, Cerro Alegre, Valparaíso.

Entrada gratuita.

Fuente: Bahiautopica.cl y Arteinformado.com.

