El versátil baterista Sebastián Arce Ilic debuta en solitario con su disco «Slic!»

Sebastián Arce Ilic, artista con un importante recorrido en el circuito de rock chileno – reconocido como baterista de agrupaciones emblemáticas como Pánico y Yajaira – , presenta “Slic!”, su primer álbum solista.

El excelente trabajo, profundamente personal, marca un punto de inflexión en la trayectoria del músico, quien ahora toma las riendas de la composición, el piano y las percusiones, explorando una libertad sonora que lo emancipa de los géneros que lo vieron nacer.

Influencia europea y expansión sonora

“Slic!” germinó durante la residencia de Sebastián Arce en Francia, entre 2001 y 2012, período marcado por la internacionalización de Pánico. Esta experiencia permitió al músico explorar nuevos horizontes sonoros, incorporando influencias del jazz y la electrónica a su lenguaje, sin perder nunca su conexión con la escena local chilena.

El disco, de casi 27 minutos, está compuesto por ocho tracks, en su mayoría instrumentales. En la obra, Arce fluye libremente por sus raíces musicales, fusionándolas con matices de jazz-manouche, chicha peruana y música para películas. Esta versatilidad ya se había anticipado en su participación con artistas como Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Los Olas y Tsunamis.

“Slic!” suma también la presencia de la hermosa voz de la francesa Armelle Pioline – del grupo Holden -, y del músico Martín Benavides quien añade theremin, órgano y bajo, además de producir los temas “Lend me a Piano” y “Come Around”.

El disco ha sido editado bajo el sello Vieja Escuela de Discos del gestor cultural Benito Benitez, y viene acompañado de un videoclip en stop motion para la canción “Come Around”, dirigido por el cineasta Luis Emilio Briceño.

Puedes escuchar “Slic!” en redes.