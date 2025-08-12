En el Teatro Biobío de Concepción, Congreso presentará “Terra Incógnita: 50 años”

Una conmemoración en vivo para el quinquenio de uno de los discos que definió el rock chileno

La legendaria banda chilena Congreso llega a Concepción para conmemorar medio siglo de su icónico álbum «Terra Incógnita». El concierto se realizará el próximo viernes 22 de agosto a las 19:30 horas en la Sala Principal del Teatro Biobío.

«Terra Incógnita», lanzado después del Golpe Militar, se convirtió en un hito de la música chilena. Sus letras, llenas de metáforas poéticas, denunciaron la difícil situación que vivía el país durante la dictadura. Canciones como «Tus ojitos», «Vuelta y vuelta» y «Los maldadosos» se transformaron en un refugio y una voz para quienes se quedaron y para los que debieron exiliarse.

La revista Rolling Stone reconoció la importancia de este trabajo al nombrarlo el decimotercer mejor disco chileno de la historia en 2008. En “Terra Incógnita: 50 años”, el grupo no solo interpretará el álbum completo, sino que también hará un recorrido por sus grandes éxitos.

Congreso, originado durante la Nueva Canción Chilena, exploraron luego la fusión del rock con el folclor latinoamericano, forjando una trayectoria notable desde su debut en 1971. Su calidad musical y el contenido social de sus letras los ha posicionado como un referente indiscutible de la música popular chilena.

Coordenadas
Viernes 22 Agosto, 19:30 horas.
Sala Principal, Teatro Biobío, Concepción
Entradas en venta aquí

