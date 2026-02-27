«En Libertad»: Pamela Flores y Diáspora Trío presentan canción dedicada a la maternidad palestina en medio del genocidio en Gaza

Por Florencia Khamis, periodista

Ya está disponible en plataformas digitales «En Libertad», el nuevo single de Pamela Flores junto a Diáspora Trío. El lanzamiento se produce en medio del genocidio en Gaza, donde las cifras oficiales superan los 71 mil palestinos asesinados desde octubre de 2023, aunque estimaciones independientes advierten que el número real podría ser mucho mayor al considerar desaparecidos y muertes derivadas del hambre y el colapso sanitario.

Escrita y compuesta por Pamela Flores, la canción retrata la historia de una madre palestina y el vínculo con su hija bajo el asedio israelí. La obra sitúa en el centro la experiencia civil palestina y convierte la maternidad en un acto de resistencia cotidiana frente a la destrucción sistemática del territorio y la vida.

El proceso creativo, explica la cantante, se desarrolló de manera «orgánica y por capas». Primero apareció la música del coro, antes incluso que las palabras. «Llegó como una energía expansiva que antecedió a la letra. Después surgió la primera parte de la canción, cargada del dolor que me provocaba la realidad del genocidio», señala Pamela Flores.

La pieza fue tomando forma como una historia simbólica de una madre y su hija en medio de un bombardeo. «La madre, aún atravesando la muerte, se transforma en canto y fuerza para su pueblo», describe Flores. Durante semanas trabajó desde imágenes y atmósferas hasta que decidió escribir libremente todo lo que estaba visualizando.

Un momento decisivo llegó con una frase proveniente directamente desde Gaza. «Escuché que lo que más dolía no era el hambre, sino sentirse olvidados por el mundo. Eso fue clave para cerrar la lírica», afirma. Tras terminarla, sintió la urgencia de grabarla de manera casera y compartirla en redes sociales para que pudiera circular y tocar a otras personas.

La maternidad aparece en «En Libertad» como afirmación de existencia y continuidad en medio de un escenario marcado por bombardeos, desplazamiento forzado y devastación.

«Esta canción nació desde la necesidad de encontrar una música de esperanza, alegría y fortaleza, capaz de abrir un estado de expansión interior», explica la artista.

Esa luminosidad inicial se entrelaza con una profunda tristeza frente a la violencia sistemática y, especialmente, ante el sufrimiento histórico del pueblo de Gaza y Palestina. «Desde ahí surgió el impulso de cantar como un gesto de memoria, visibilización y cuidado frente a la injusticia», agrega Pamela Flores.

La producción musical estuvo a cargo de Víctor Mahana, del estudio Outrun FM, quien contactó a Flores tras escuchar la primera versión.

«Comenzamos a trabajar juntos en su estudio, donde la obra adquirió nueva fuerza y profundidad», relata la cantante.

Mahana aportó su sensibilidad musical, su conocimiento de la percusión árabe y su trabajo con Diáspora Trío, dotando a la canción de una potencia rítmica y emocional que dialoga con la tradición palestina y la memoria viva de la diáspora en Chile, una de las más numerosas fuera del mundo árabe. Además, es el autor de la pintura que acompaña la portada del single, titulada La eterna espera de las mujeres de Gaza.

En el proceso se sumaron también Daniela Jordán, conocida como María Perlita, en coros, y Cayla Rodríguez en teclados y órganos.

«Invitamos a Daniela a grabar los coros y también a mi hija Cayla, quien interpretó los teclados, sumando una dimensión íntima y familiar a la obra», explica Flores. Víctor Mahana grabó además el bajo, y el arreglo fue creciendo sesión a sesión en un trabajo colectivo. La grabación, mezcla y masterización se realizó íntegramente en su estudio.

El resultado es una pieza que amplifica su capacidad de conmover y movilizar, pero también de denunciar. Con este lanzamiento, Pamela Flores y Diáspora Trío consolidan una línea de creación artística que, desde Chile, aborda la situación en Palestina desde la memoria y la identidad, reforzando el vínculo entre música y posicionamiento político frente al genocidio en curso.

