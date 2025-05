En Rari de forma exclusiva sesionó el Comité Técnico de Materias Primas para la Artesanía Tradicional

El 29 de abril en la comuna de Colbún se realizó la 12º sesión del Comité Técnico de Materias Primas para la Artesanía Tradicional, que lidera el Ministerio de Agricultura con la secretaría técnica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para mejorar el abastecimiento de materias primas para el artesanado en Chile. Invitados por la Asamblea de Tejedoras del Crin, abordaron las problemáticas y posibles soluciones en el fortalecimiento de este oficio de fama mundial desarrollado por generaciones en la Región del Maule.

A fines de la década del 60, María de los Ángeles Toledo Belmar tenía cerca de 7 años cuando fue grabada aprendiendo de sus mayores la artesanía del crin. Una imagen que forma parte del cortometraje “La liberación campesina: artesanía en Rari y Quinamávida” realizado por Empro Films, archivo de gran valor patrimonial custodiado por la Cineteca Nacional que abrió el encuentro de la 12º sesión del Comité Técnico de Materias Primas en Rari.

Hoy María de los Ángeles, con 65 años, forma parte de la Asamblea de Tejedoras del Crin y es vocera del eje Memoria y traspaso del conocimiento: «Somos una sola calle y somos Rari. Lo tenemos acá, en el corazón, miles de figuras y colores que pueden pasar a ver», fueron las palabras de bienvenida que dedicó previo a comenzar el trabajo intersectorial junto a las autoridades presentes, los SEREMI de Agricultura Juan Pablo López y de Cultura, Franco Ormazábal; Gabinete Ministro de Agricultura, Consuelo Poblete; Gabinete SAG, Mercedes Jorquera; Dir. Regional de SERPAT, José Guajardo; Alcalde Municipalidad de Colbún, Pedro Pablo Muñoz; Jefe del Dpto. Cultura y Turismo de Colbún, Gabriel Solorza; Jefa Dpto. de Comercialización de INDAP Nacional, Mónica Ketter; Encargado Nacional de Artesanías de INDAP, Saúl Pérez (Secretario del CTMP Artesanías); Representante FIA en el Maule, Robert Giovanetti y el Jefe de Área INDAP Linares, Adolfo Jones.

Junto a la Directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, Constanza Urrutia; Representante de la Fundación Artesanías de Chile, Carola Campos; Directora Ejecutiva Fundación Isla Grande de Chiloé, Romina Zúñiga; Directora Ejecutiva Fundación Trama y Trenza, Rocio Schatze; Universidad Santo Tomás, Marcela Gómez y Sandra Coppia; Coordinadora Área Artesanía de MINCAP, Mercedes Montalva; SERPAT, Patrimonio Cultural Inmaterial, Rosa Zuleta; Cambio Climático de CONAF, Tamar Gutiérrez; Productos Forestales No Madereros de INFOR, Marta García, Encargada de Artesanía y Coordinación de Ciudadanía Cultural de Seremi de Cultura Maule, Carolina Sepúlveda, Organización Oficios Varios; Javiera Naranjo.

Los temas de la sesión fueron consensuados previamente por la Asamblea de Tejedoras del Crin y “el acuerdo fue que los representantes de las instituciones implicadas en estas temáticas se hicieran presentes para dialogar, de primera fuente, las problemáticas y darle seguimiento a partir de este Comité”, señaló Saúl Pérez, Encargado Nacional de Artesanías de INDAP y Secretario Técnico del Comité de Materias Primas para la Artesanía Tradicional.



Las artesanas de la Asamblea de Tejedoras del Crin en la mesa fueron Teresa Barros y Mariela Medina, voceras del grupo que dentro de la asamblea trabajan Comercialización y Materias Primas, junto a Sara Barros, vocera del grupo Asociatividad y Previsión Social, y María de los Ángeles Toledo, vocera del Equipo Memoria y Traspaso de Conocimientos.



Durante tres horas se desarrolló este trabajo que tuvo como primer eje la Participación en Ferias Oficiales de Artesanía, para garantizar la presencia de las artesanas de Rari en ferias como Expo Patrimonio Mujeres Rurales; Expo Mundo Rural; Feria de Artesanías FENAR y la Muestra de Artesanía Tradicional de la Universidad Católica de Chile.



Desde INDAP y las distintas entidades implicadas en estas ferias, se comprometieron a dar aviso dirigido y oportuno a la Asamblea. No obstante, explicaron que estos espacios feriales son incentivos, entendidos como subsidios que pone el Estado a disposición del artesanado, por lo que es requisito ser beneficiarias de su institución para no quedar inadmisible en las convocatorias. Sin embargo, la región del Maule tiene un déficit de artesanado inscrito, por lo que se solicitó bajar de manera más clara la información para ser usuario/a. Ante lo cual INDAP se comprometió a compartir a las artesanas los requisitos para ser usuario y disponer las instituciones para facilitar la inscripción.

Investigaciones para la decoloración del crin

El pelo de caballo blanco es el más óptimo para trabajar la artesanía del crin por sus posibilidades de teñido. Un insumo que escasea gravemente, por lo que el segundo eje planteado fue la Investigación de la decoloración del Crin por la Universidad Santo Tomás, que cuenta con la colaboración de la Médico Veterinario Marcela Gómez Cerutti, quien compartió las primeras exploraciones realizadas por Diógenes Hernández, químico e investigador de la Universidad de Talca, quien mediante un video proyectado en la sesión señaló que “la química clásica no ha llegado a puerto, por lo que hay que hacer más investigación, dedicarle más horas al desarrollo del producto». Un acuerdo de la mesa fue buscar recursos para esta investigación en la que las artesanas del crin serán co-investigadoras debido a su experiencia con la fibra.

El otro material utilizado por las artesanas del crin es el Ixtle, fibra vegetal proveniente de México. Ante esto, el Municipio de Colbún gestionó un cargamento que próximamente llegará desde su lugar de origen para ser trabajado por las artesanas del crin, noticia que fue destacada ante el Comité por el alcalde Pedro Pablo Muñoz, quien agradeció que las políticas de gobierno bajen al aula: “Que vengan, conozcan la realidad que viven nuestros artesanos y nosotros, los mandatados como Alcalde, como Gobierno, para facilitar que nuestros emprendedores, nuestras artesanas permanezcan en el tiempo».

Banco de Materias Primas en Rari

“El sueño que tenemos como artesanas de Rari es tener un Banco de Materias Primas acá. Un sueño que surgió dentro de la Asamblea, y es muy importante saber con qué entidades podemos contar para lograr este anhelo”, señaló Teresa Barros indicando que están interesadas en conocer el exitoso trabajo del Banco de Lanas levantado por las artesanas tejedoras de Lenca en la Región de Los Lagos, con la colaboración de la Fundación Artesanías de Chile e INDAP.

Saúl Pérez destacó la importancia de efectuar esta gira técnica a Lenca por parte de las artesanas de Rari. “Este banco hoy no está tercerizado en otra institución, quienes administran son las artesanas, después de un trabajo de casi 9 años”. La recomendación fue postular a un incentivo FIA para llevar a cabo este intercambio, del mismo modo que las artesanas de Lenca viajaron a Argentina para aprender de otras experiencias.

Fundación Artesanías de Chile

Uno de los temas que la Asamblea de Tejedoras del Crin solicitó que se pusiera en tabla, fue la deuda pendiente que sostiene la Fundación Artesanías de Chile con artesanos de diversos sectores, entre ellos, las artesanas de Rari. El día lunes 28 de abril, previo al desarrollo de la 12º sesión del Comité Técnico de Materias Primas, artesanas de Rari a quienes se les debía vieron saldadas las deudas, tras meses de espera.



Al otro día, durante la sesión, la actual directora de la Fundación, Angélica Wilson, hizo llegar mediante un video sus disculpas a las artesanas: «Extendemos nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que integran la Red de Artesanas de Fundación de Artesanías de Chile, por el tiempo de espera y por no haber dado una respuesta oportuna frente a una situación compleja en el sistema de pagos que les afectó profundamente. En el momento que asumí la dirección en marzo de este año, mi mayor preocupación ha sido dar respuesta a este problema. Lamentó no poder participar en esta reunión por razones de fuerza mayor y agradezco la posibilidad de que una representante de la fundación pueda dialogar con la Mesa”.

Carolina Campos, quien es parte del Área Comercial de la Fundación, extendió las disculpas y agradeció la lealtad y la paciencia que ha tenido el artesanado con la Fundación: “Hoy podemos decir que hay una intención más real de cumplir con la deuda, y ayer efectuamos depósitos a las artesanas con quienes teníamos deuda desde julio del 2024 hacia atrás. Quedando las de agosto, septiembre y octubre para saldar el mes de mayo y todas las demás en el mes de junio. Quedando regularizadas la totalidad de las deudas del 2024, mientras que las deudas del 2025 se regularizarán paulatinamente. En cuanto a este año, estamos haciendo compras regulares en plazos de 15 días”.

Vocerías de la Asamblea de Tejedoras del Crin



Al finalizar esta 12º sesión, los y las asistentes compartieron un almuerzo en Sol y Sombra, donde se desarrolló el encuentro. Al finalizar, las voceras de la Asamblea de Tejedoras del Crin compartieron sus impresiones.



“Lo que sucedió hoy fue bueno, tendremos la ayuda del SAG en cuanto a los mataderos para conseguir el crin, se están abriendo las fronteras, porque si no resulta aquí se puede solicitar a Argentina. Las mismas universidades pueden investigar el Itxle, para traer la semilla y plantarla, no en esta zona porque sabemos que acá no crece, pero quizás sí más al norte”, señaló María de los Ángeles, vocera del eje Memoria y traspaso del conocimiento, que en sus palabras, trabaja para que las futuras generaciones se interesen por esto y que en los colegios den el pase para enseñar “porque si no esto se va a perder”.



Por su parte, Teresa Barros, vocera del eje de Comercialización y Materias Primas, describió la jornada como larga pero provechosa: “pudimos presentar las problemáticas que traemos en representación de todas las tejedoras de la Asamblea del Crin, con un planteamiento bastante sencillo, justo y bien concreto. Fue una buena acogida, tenemos un proyecto que es el Banco de Materias Primas y para eso necesitamos una gira técnica que la solicitamos ahora y creo que la vamos a lograr a corto plazo”.

Según precisó Sara Barros, vocera de la Mesa de Asociatividad y Prevención Social del grupo de Salvaguarda, la Asamblea Mensual del Tejido del Crin está compuesta por 17 mujeres trabajando activamente en el resguardo y traspaso de la artesanía del crin, además de la organización Oficios Varios, y más de 100 artesanas independientes que participan en dos reuniones anuales de la Asamblea General. En estas artesanas pasivas hay adultos mayores, cuidando enfermos o en su labor de crianza de hijos e hijas, que también están en su labor de artesanas por lo que son parte de esta labor de salvaguarda que se está trabajando. “Mi misión es tratar de mantener el grupo unido y relacionarlo con el Departamento de Salud de la comuna de Colbún. Hemos hablado con la directora del consultorio, y ella nos va a facilitar algunos especialistas que trabajen con las artesanas en prevención de salud como kinesiólogos, ginecólogos también, porque hay varios cuidados que tenemos que tener que son muy necesarios”.

Como antecedente es importante destacar que el año 2010 la comunidad de tejedoras fue reconocida como Tesoros Humanos Vivos (THV), y a partir del año 2017 inició su proceso de investigación diagnóstica participativa, hito que marca el ingreso al registro del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), reconocimiento que hace el Estado de Chile en el marco de la Convención UNESCO para la Salvaguardia del PCI, y que hoy las lleva a estar implementando su Plan de Salvaguardia, haciéndose cargo directamente de sus problemáticas y necesidades de forma colectiva a través de la Asamblea de Tejedoras del Crin.

Tras este encuentro, la Asamblea de Tejedoras del Crin se manifestó expectante a los avances de los compromisos establecidos por la mesa intersectorial.