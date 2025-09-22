En Valparaíso: Teatro IluCión celebra 32 años de trayectoria con la aclamada obra “Hello Faby”

Una historia del arte, la vida y la psicología del transformismo, en el Chile de los 80´s

Autor: El Ciudadano
Una de las agrupaciones dramáticas más emblemáticas de la Región de Valparaíso celebra un hito: Compañía Teatro IluCión conmemora sus 32 años de carrera, con una función especial de una de sus obras más exitosas: “Hello Faby, una historia del arte del transformismo de los 80”. La presentación se realizará el jueves 25 de septiembre a las 19:00 horas en la Sala de Teatro del Centro Cultural IPA, Condell 1349, en la Ciudad Capital Regional.

La obra es un emotivo recorrido que se sumerge en la vida y la psicología del arte del transformismo en el Chile de los años 80. A través de una historia que mezcla comedia y drama, el público es testigo de las vivencias de un famoso transformista, explorando las dificultades y la discriminación que enfrentaban, pero también el amor y la comprensión. Según el director de la compañía, Claudio Vidal, “celebrar estos 32 años con una obra como esta da cuenta de nuestros años de trabajo por posicionar temáticas diversas, enfocadas a un público transversal”.

Un viaje a la bohemia porteña de los 80

La trama gira en torno al personaje de Mónica, interpretado por el actor Leonardo Segura López de Arechaga, quien se sumergió en un profundo desafío actoral para dar vida a este transformista. “Se van a encontrar con comedia, con drama, una obra que hace que el público viaje por muchas emociones”, comenta el actor. La puesta en escena apela a la cultura porteña bohemia de los 80 y a la historia de las disidencias en Valparaíso.

La función es posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. Es una oportunidad única para que el público porteño se acerque a este bello arte y celebre el legado de una compañía que ha marcado la escena teatral regional por más de tres décadas. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Passline.com.

