Entre biodrama y performatividad, llega a la Galería del CA660 “La isla de los viejos”, el segundo montaje de la trilogía de la vejez de Gerocultura

Después de haber pre-estrenado 3 funciones en Teatro Sidarte a sala llena en octubre, “La isla de los viejos” llega ahora a la galería del CA660 con 6 funciones durante noviembre y diciembre, con horario diferido: viernes a las 20:00H, sábados y domingos a las 19:00H.

Hace 8 años, la Fundación Gerocultura, colectivo interdisciplinario dedicado a promover la participación de las personas mayores a través de laboratorios escénicos experimentales que buscan visibilizar la vida, los sueños y la memoria de sus protagonistas, sintió la necesidad de denunciar la cruda realidad que viven las personas mayores en un contexto de creciente deshumanización.

“Ese fue el punto de partida de la primera parte de la trilogía de la vejez, con la obra que abordó el tema de la invisibilidad social, la pérdida de la dignidad y la lucha por ser visto y valorado. Ahora, continuamos este camino con el segundo montaje, ‘La isla de los viejos’ que profundiza en el fenómeno del aislamiento social, mostrando cómo muchas personas mayores son relegadas a espacios determinados, impropios y carentes de autonomía” comenta Carlos Aedo, director de la obra.

Con una puesta en escena desafiante, mediante el uso de dispositivos audiovisuales, “La isla de los viejos” se convierte en teatro documental biográfico, ya que nace a través de un proceso creativo profundamente humano que busca entrelazar ficción y realidad, permitiendo que las historias, emociones y deseos de los cinco protagonistas se convirtieran en el motor narrativo del montaje.

El elenco está compuesto por Corina Posada, Julio Ramírez, Pelusa Troncoso, Óscar Zimmermann y Lorena Prada, todos mayores de 60 años.

A través del uso de cámaras, proyecciones y archivos personales, los intérpretes comparten fragmentos íntimos de sus vidas, integrando tecnología, memoria y presencia a través de técnicas de biodrama y performatividad.

La obra narra el sensible testimonio real de cinco mujeres y hombres mayores que participan en un laboratorio escénico experimental, donde sus relatos de vida, emociones y anhelos se convierten en el eje del montaje. “A través de este proceso, “La isla de los viejos” nos invita a repensar el lugar que ocupan las personas mayores en nuestra sociedad, abriendo espacio a sus memorias, su autonomía y su dignidad”, agrega el director.

La obra propone identificar los episodios más sombríos y luminosos de las vidas de los protagonistas, utilizando la isla como un recurso escénico y simbólico, representando un espacio de aislamiento que va más allá de lo social. Desde este punto de partida, se evidencia cómo la edad puede convertirse en un criterio de exclusión.

En esa línea, el Director Ejecutivo de la Fundación CorpArtes –José Tomás Palma– afirma que “el teatro debe ser un espacio para la reflexión y esta obra ofrece una mirada profunda sobre estas temáticas trascendentales. Esperamos que inspire el diálogo intergeneracional y que cada espectador se lleve esa reflexión consigo después de la función”.

Para cerrar, es importante concluir que la obra aborda temas universales ligados a la vejez como el tránsito hacia esa etapa, la muerte, el miedo, la soledad, el amor, la sexualidad y la vigencia, transmitiendo con fuerza que sus protagonistas están, sin lugar a dudas, más vivos que nunca.

Coordenadas

“La isla de los viejos” se presenta desde el viernes 28 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre en la galería del CA660 de la Fundación CorpArtes, ubicada en Av Rosario Norte 660, Las Condes. Viernes a las 20:00H, sábados y domingos a las 19:00H.

El ingreso es por orden de llegada ya que los asientos son sin numeración. Las entradas las puedes adquirir a través de www.corpartes.cl y Ticketplus.

El Ciudadano