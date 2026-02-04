«Entre lo visible y lo persistente»: fotografía que desafía la inmediatez en Galería Flach

En una era definida por el consumo frenético de contenidos digitales, la Galería Flach se convierte en el escenario de una pausa necesaria. La exposición «Entre lo visible y lo persistente» reúne los trabajos finales de los estudiantes del Diplomado en Fotografía: Estética y Técnicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Estética UC), proponiendo un diálogo crítico sobre cómo habitamos el universo de las imágenes.

La propuesta curatorial aborda la paradoja de la visibilidad contemporánea: mientras más imágenes producimos, más invisible parece volverse lo cotidiano. En este flujo incesante donde la fotografía suele ser un reflejo instantáneo y olvidable, la muestra busca rescatar el vínculo perdido entre el ojo humano y la memoria colectiva.

Un diálogo entre lo digital y lo patrimonial

El eje central de la exhibición es el cruce de dos archivos aparentemente opuestos que logran contaminarse y enriquecerse mutuamente en la sala. Por un lado, se presenta el «ruido» de las redes sociales, ese depósito infinito de capturas efímeras; por otro, la solidez del archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional, custodio de la persistencia histórica.

El ejercicio artístico invierte los soportes tradicionales para forzar una nueva mirada: lo que nació como un bit digital se materializa físicamente sobre el papel, mientras que lo que habitaba en el papel se virtualiza dentro de dispositivos digitales. Este intercambio invita al espectador a cuestionar sus propios hábitos de consumo visual: ¿Qué imágenes logran permanecer y cuáles se desvanecen sin dejar rastro?

Coordenadas

• Exposición «Entre lo visible y lo persistente». Diplomado en fotografía digital Estética UC.

Abierta hasta el viernes 6 de febrero de 2026, de 14:00 a 19:30 horas.

Galería Flach, Villavicencio 301, Depto A, Santiago.

Entrada liberada.



Fuente: Chilecultura.gob.cl.

Gracias.