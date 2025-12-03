Espacio Arte Lanco cierra el año con su Muestra Anual de Talleres 2025

Arte, música y oficios para toda la comunidad en el Sur de Chile

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Centro Cultural Espacio Arte Lanco invita a participar de su tradicional Muestra Anual de Talleres 2025, evento que celebra el cierre del proceso creativo y formativo de sus estudiantes. La actividad, abierta a toda la comunidad, se realizará el próximo viernes 12 de diciembre en dos escenarios centrales de la ciudad de Lanco, Región de Los Ríos.

Esta muestra representa un momento significativo para la comuna, visibilizando el desarrollo artístico y la riqueza cultural alcanzada durante el año 2025 en diversas disciplinas.

Exposición de artesanías y talentos musicales

La jornada se dividirá en dos grandes bloques, ofreciendo un panorama completo del talento local:

Exposición de Obras Artesanales y Visuales: El público podrá apreciar una rica diversidad de creaciones que incluyen Arte Textil, Ñocha, Reciclaje, Dibujo, Alfarería y Escultura en Greda, Alambrismo, Pintura Acrílica, Ilustración y Literatura.

La exposición se instalará en el Paseo Boulevard, a un costado del Teatro Galia (Arturo Prat 139), a partir de las 14:00 horas.

Presentación Musical en el Teatro Galia: El cierre de la jornada estará a cargo de la Orquesta Infantil-Juvenil del centro cultural, junto a los estudiantes de los talleres de Guitarra, Piano y Flauta. Los conciertos se realizarán en el escenario principal del Teatro Galia, comenzando a las 18:00 horas.

El Espacio Arte Lanco extiende una invitación a la comunidad para ser parte de esta importante instancia que celebra la creatividad, el aprendizaje y el fortalecimiento de las artes en la región.

