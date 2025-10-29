Este jueves 30 de octubre, concierto gratuito de Camila Moreno en el histórico edificio Federico Santa María de Valparaíso

La artista se encuentra promocionando “Antorcha”, último sencillo de su disco La Primera Luz

Autor: El Ciudadano
Una de las voces más potentes y auténticas de la escena indie chilena, la gran cantautora Camila Moreno, se presenta por primera vez en la Temporada de Extensión Cultural de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).

La artista llega a Valparaíso para promocionar “Antorcha”, el último sencillo de su disco La Primera Luz. Producido por el destacado músico Adan Jodorowsky en Ciudad de México, el sencillo profundiza en la temática de la muerte, manteniendo la fuerza lírica y musical que la caracteriza.

Reconocida por su fuerza creativa y su capacidad de transformar la música en un viaje emocional, Camila Moreno ofrecerá un concierto imperdible que reunirá lo mejor de su carrera y las canciones que la han convertido en una de las artistas nacionales más influyentes de la última década.

Con una propuesta que mezcla rock, electrónica, folk y poesía, la artista invita a vivir una experiencia intensa y profundamente sensorial. Una velada ideal para cantar, vibrar y dejarse llevar por la energía única de su música en vivo en un marco arquitectónico excepcional.

Coordenadas

Concierto de Camila Moreno.
Jueves 30 de octubre, 18:00 horas.
Edificio Federico Santa María (Ex Bolsa de Valores de Valparaíso). Prat 790 (intersección Urriola), Valparaíso.
Entrada liberada hasta agotar cupos, sin necesidad de inscripción ni retiro de invitaciones.
Además, el evento contará con la participación de @tallercafe, y las primeras 30 personas en llegar serán recibidas con un café de cortesía.

