Estreno en Valparaíso: “La Reina Fungi”, obra familiar que fusiona magia, duelo y ciclos de vida

La compañía Trenza Teatro trae la magia y la reflexión sobre los ciclos de la naturaleza a la Quinta Región. La obra “La Reina Fungi”, un espectáculo familiar recomendado para público desde los 7 años, se estrena en Valparaíso con funciones en la Sala Negra Juan Barattini Carvelli de la Universidad de Valparaíso (Avenida Brasil 1647), este viernes 12 (19 horas) y sábado 13 de diciembre (17 horas).

“La Reina Fungi” sigue dos hilos narrativos: el de Dalia, una hechicera que pierde sus poderes y busca desesperadamente revertir un accidente, y la historia de Manzanita, una niña que es acogida y convertida en soberana por el mundo de los hongos.

La puesta en escena despliega un rico lenguaje interdisciplinario para construir una experiencia sensorial única. El montaje suma títeres a la actuación, con música original, atmósferas y paisajes sonoros. También destacan los efectos lumínicos análogos y el humor.

Todo ocurre en tiempo real, sin filtros digitales, invitando a la audiencia a sumergirse en el universo fluorescente de los fungi.

Reflexión sensible sobre la vida y la muerte

El texto de María Carolina Quintana, directora y dramaturga, aborda con sutileza la compleja transición entre la vida y la muerte desde la perspectiva de los ciclos de la naturaleza.

La directora destaca: “En «La Reina Fungi» quisimos hablar de esto de la forma más sensible posible, llevando el foco hacia la metamorfosis de la naturaleza, donde nada nunca muere: solo se transforma.”

La obra ofrece una estructura de triple lectura, permitiendo que cada espectador conecte desde su propia percepción: el asombro visual del mundo fungi, la travesía emocional de Dalia enfrentando el duelo, y una reflexión filosófica sobre la impermanencia, la sanación y el avanzar confiando en la vida.

El universo sonoro, creado por el compositor teatral Ricardo Pacheco Cisneros, articula música original que viaja desde la fragilidad a la potencia, construyendo atmósferas rituales.

Trenza Teatro: un equipo multidisciplinario conectado al territorio

El montaje es el resultado de años de investigación y oficio escénico de Trenza Teatro, reuniendo talentos de la Región Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso. La conexión local se plasma en Waleska “Wali” Vilches, actriz, titiritera y docente de la quebrada Las Cañas, cuya experiencia da vida al universo microscópico de los títeres y marotes.

Tras recorrer escenarios emblemáticos como el Teatro Regional Lucho Gatica, “La Reina Fungi” inicia un nuevo ciclo en la Región de Valparaíso, invitando al público a ser parte de esta mágica experiencia.

