Estreno gratuito en Puente Alto: Danza JAM presenta “Lo que abandoné”, un biodrama adolescente

Una poética celebración de la adolescencia en toda su fragilidad y potencia, donde recuerdos, confesiones y movimientos que brotan de sus propios cuerpos se convierten en un íntimo y estremecedor viaje compartido

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La aclamada compañía Danza JAM, bajo la dirección de Jenniffer Alegría Morales, se presentará en el Centro Cultural de Puente Alto con tres funciones dedicadas a su trabajo de danza contemporánea y contenido social. Las funciones se realizarán los días jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de octubre de 2025, todas a las 19:00 horas.

Danza JAM se ha consolidado como un espacio de creación enfocado en explorar temáticas de género, expresividad y fuerza femenina, con la misión de acercar la danza contemporánea a públicos masivos.

Una trayectoria marcada por el reconocimiento

La compañía ha dejado su huella en el circuito de festivales nacionales, participando en eventos clave como Santiago a Mil, Danzalborde, ARC, Escena Independiente y Festival Cuir Cuir.

A través de la danza y la voz, cuatro intérpretes de entre 14 y 17 años – Isis Yanten Navarro, Aylin Berrios Sepúlveda, Daniela Martínez Olivares y Maite Banavides Rubio – revelan su manera de sentir y habitar esta etapa llena de preguntas, cambios, nostalgia y deseo.

Su trabajo fue ampliamente reconocido en 2023, año en que fue premiada como Mejor montaje de danza contemporánea por su obra TRANS-FUSIÓN. Además, Danza JAM presentó una retrospectiva en M100 y estrenó su innovador formato stand up dance KILTRAS.

El objetivo de la compañía es claro: utilizar el lenguaje corporal como una herramienta directa y potente. Su dirección busca constantemente llevar la danza a nuevos territorios y audiencias, promoviendo la reflexión sobre la identidad y el empoderamiento femenino.

Las presentaciones se realizarán en el Centro Cultural de Puente Alto, ubicado en Eyzaguirre 02115, ofreciendo a la comunidad de la zona sur una oportunidad de lujo para presenciar el trabajo de una de las compañías más destacadas de la danza chilena. Para obtener entrada gratuita, es requerida la previa inscripción en Cultura Puente Alto.

