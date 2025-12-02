Estreno imperdible: Teatro Queer lanza la reflexiva comedia «El último día de los monstruos»

¿Qué ocurre cuando lo monstruoso se disfraza de normalidad?

Autor: El Ciudadano
El colectivo Teatro Queer está de vuelta con «El último día de los monstruos», su más reciente creación. Una audaz comedia teatral que promete desatar la risa mientras invita a una profunda reflexión sobre los límites del sistema y la visibilidad. Las funciones de estreno se realizarán el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Teatro Bellavista (Dardignac 0110, Barrio Bellavista, Providencia, Santiago).

La obra – con la dramaturgia compartida de su director Carlos Fernini y de la compañía -, mezcla humor, crítica social y testimonios reales de su elenco, cuestionando directamente lo que la sociedad etiqueta como «aceptable» y lo «anormal».

Caos en el matinal: ficción y testimonio

Ambientada en un futuro cercano, la trama se desarrolla durante la transmisión en vivo de un matinal televisivo. Lo que comienza como una emisión estándar se convierte rápidamente en un escenario de confesiones, desobediencias y revelaciones que arrastran a todo el canal a un caos hilarante e incontrolable.

«El último día de los monstruos» combina esta ficción distópica con fragmentos de la vida real de sus intérpretes, ofreciendo una mirada irónica y profundamente humana sobre la experiencia queer y las violencias sutiles que persisten.

«Esta obra es un espejo distópico de nuestra sociedad, donde la televisión, la censura y el deseo se cruzan en un mismo escenario. Nos interesa el humor como herramienta para revelar lo monstruoso que habita en lo cotidiano”, explica el director Carlos Fernini.

Teatro Queer: exploración y potencia LGBTQ+

Desde su creación en 2023, Teatro Queer se ha consolidado como una plataforma de creación escénica esencial, con un enfoque que entrelaza el humor, el testimonio y la reflexión. El colectivo ha presentado exitosas obras como «Korazón» (2024), «¡Encerradxs!» (2024) y (Cuando llegó la) ceguera (2025), reivindicando la potencia creativa de las identidades LGBTQ+.

«El último día de los monstruos» lleva esta exploración un paso más allá, adentrándose en una dramaturgia de la distopía del futuro para interpelar al espectador.

Entradas en Yaentre.cl.

Fuente: Revistamontaje.cl.
