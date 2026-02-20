Ex integrantes de Chumbawamba responden a la ultraderecha por uso de su música: “’Tubthumping’ es una canción de amor, no de odio”

Por Carlos Aliaga



Aunque algunos medios intentaron enmarcar la reciente gira por Europa del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, como la visita estratégica de un futuro estadista a socios comerciales, el viaje sirvió principalmente para reconectar con algunos líderes con los que estableció una relación estrecha cuando presidió la red internacional conservadora Political Network for Values entre 2022 y 2024.



Su primera escala en Bruselas se enfocó en una reunión con el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal. Esa cita entre socios ideológicos pasó a segundo plano en la agenda noticiosa por un evento que ocurrió esa misma jornada, cuando integrantes del disuelto grupo británico Chumbawamba exigieron a Vox que dejara de utilizar su música en redes sociales para “promover su agenda intolerante y llena de odio”.



La denuncia, impulsada por el uso de la canción más famosa de la banda anarquista de Leeds, «Tubthumping» (1997), en uno de los videos que Abascal publicó para promocionar las políticas anti-inmigración de su formación ante unas elecciones locales logró el objetivo propuesto, explicó el baterista Harry Hammer.



“Una vez más, un partido de extrema derecha intentó usar nuestra música. Ese contenido ya fue removido de su publicación en Facebook. Chumbawamba nunca permitirá que nazis, fascistas ni políticos de derecha usen nuestro tema. ‘Tubthumping’ es una canción de amor, no de odio. Es una canción para los desfavorecidos, no para los privilegiados”, explicó el artista, quien actualmente se presenta junto al exbajista de Chumbawamba, Mave Mills, con la agrupación Passion Killers.



Con un sonido que en sus temas eléctricos recuerda a Buzzcocks y The Clash y en sus canciones acústicas se acerca al folk de Simon & Garfunkel, Passion Killers fue una banda que operó de manera paralela a Chumbawamba hasta 1984, cuando grabaron un demo reeditado recientemente en vinilo bajo el nombre “They Kill Our Passion With Their Hate And Wars” (Sealed Records, 2025).



Esa placa incluye el tema “Why?”, que Passion Killers regrabó el año pasado bajo el nombre “Why Gaza?“ e incluyó en el recopilatorio “Poppy Seeds: An International Benefit for Mutual Aid in Gaza”, un disco que busca apoyar los esfuerzos de la organización de ayuda humanitaria Gaza Soup Kitchen, que intenta evitar la hambruna en el enclave distribuyendo alimentos a la población civil. Harry cree que la represión que ejerce el Gobierno británico contra activistas a favor de la causa palestina forma parte de una tendencia más amplia e inquietante.



“Lo hemos visto en distintas partes, sobre todo en Estados Unidos, donde reprimen a la gente y no les permiten protestar. Eso es lo que pasa con Palestine Action en el Reino Unido, donde gente normal de todas las edades e ideas políticas ha sido arrestada por sostener un cartel que dice ‘yo apoyo a Palestine Action’. Que esa organización haya sido catalogada como terrorista es una estupidez, lo único que buscan es frenar la maquinaria de guerra, pero eso es importante para este país porque está muy involucrado en la venta de armas. Son tiempos atemorizantes porque cada vez más parece como si viviéramos en un Estado policial”.



Dentro de los sets acústicos que han ofrecido recientemente figuran las canciones de Chumbawamba «Homophobia» y «The Day The Nazi Died», que han sido viralizadas en redes sociales por quienes se identifican con el mensaje de resistencia ante la normalización de tendencias reaccionarias en el Siglo XXI. En esa línea Mave describió como se siente tener que seguir peleando algunas batallas que ya parecían ganadas.



“El clima ha cambiado en los últimos años en Europa y obviamente en Estados Unidos, donde es evidente que bajo Trump estamos frente a un gobierno casi autoritario. Europa está virando en esa dirección y por eso sentimos que la relevancia de esas canciones se ha vuelto mucho más evidente. Tenemos que expresarnos contra el fascismo y contra la homofobia, contra esta ola de extrema derecha. Básicamente tenemos que alzar la voz”.





