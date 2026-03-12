Explora los enigmas científicos de la música con Patricio Sanhueza

A pocos días de comenzar oficialmente el otoño de 2026, la cartelera cultural de Santiago suma una propuesta que une el rigor científico con la sensibilidad artística. El Museo del Sonido recibirá al maestro Patricio Sanhueza Barría para desarrollar una jornada pedagógica que invita a los asistentes a mirar más allá del simple disfrute auditivo, analizando las estructuras fundamentales que sostienen este arte.

La programación iniciará durante la mañana con la conferencia «La ciencia de la música». Este espacio propone un recorrido cronológico que parte desde las teorías matemáticas de Pitágoras hasta los avances técnicos de la actualidad. Según los organizadores, el objetivo es que cualquier entusiasta del sonido pueda «comprender sus fundamentos científicos» y descubrir en qué etapa de evolución se encuentra la disciplina musical en pleno siglo XXI.

Un laboratorio de expresión y color sonoro

Posteriormente, la jornada dará paso a una serie de clases magistrales diseñadas bajo un concepto inclusivo y experimental. A diferencia de las tutorías técnicas tradicionales, estas sesiones se centrarán en la música como eje de expresión absoluta, priorizando el estudio del color y la dinámica interpretativa por sobre la destreza individual.

Esta instancia académica permite que participantes con cualquier tipo de instrumento se sumen a la actividad. La propuesta busca que el aprendizaje surja del diálogo colectivo, ya que es a través del intercambio sobre un motivo central donde «se descubre el carácter de cada uno de los instrumentos» presentes. Ambas actividades refuerzan el compromiso del museo con la democratización del conocimiento sonoro en un formato accesible para la comunidad.

Coordenadas

• Charla y clases magistrales “La ciencia de la música”, por Patricio Sanhueza Barría.

Sábado 21 de marzo de 2026. La charla se realizará de 10:30 a 11:30 horas, mientras que las clases magistrales tendrán lugar entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Museo del Sonido, Huérfanos 2019, Santiago.

El acceso para ambas actividades es liberado.

Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.