Se lanza Expomimbre 2026: Princesa Alba y Paul Vásquez lideran la cartelera estelar en Chimbarongo

Chimbarongo ya cuenta los días para la Expomimbre 2026. El gran evento ofrecerá un fin de semana inolvidable que promete hacer vibrar al público con conciertos, exitosas rutinas cómicas, sabores típicos y toda la tradición patrimonial de la zona, garantizando, como ya es costumbre, un acceso cien por ciento gratuito para toda la familia.

La nueva versión de este tradicional evento, que se desarrollará entre el 13 y 15 de marzo, se consolida como uno de los panoramas más importantes de la Región de O’Higgins. Por su ubicación estratégica en la Plaza de Armas de la comuna, atrae tanto al público de la provincia de Colchagua como a visitantes de la Región Metropolitana – está a menos de dos horas de Santiago – y del Maule.

Este año, la feria marca un hito de calidad: el recinto contará con stands compuestos en un 100% por artesanía y artículos de elaboración propia. Además, el evento tendrá un carácter internacional, ya que durante la Expomimbre se realizará el concurso para elegir a los artesanos que representarán a Chile en el próximo Festival Mundial de Tejeduría en Polonia.

Alejandro Arenas Arenas, alcalde suplente de Chimbarongo, invitó a la ciudadanía a ser parte de esta tradicional fiesta, señalando que “esperamos a unas 80 mil personas durante estos tres días. Hemos trabajado arduamente en la seguridad y logística para que esta sea una Expomimbre familiar, consolidándose como uno de los eventos más grandes de la región. Son nuestros mimbreros, mujeres y hombres, quienes le dan la identidad local a esta comuna y los que hacen posible esta hermosa fiesta».

Expomimbre 2026: la parrilla de artistas invitados

En cada una de sus tres jornadas, el evento ofrecerá un variado cartel de artistas pensado para todas las edades. Por el escenario principal circularán reconocidos cantantes, bandas, humoristas, espectáculos infantiles y talentos locales.

• El viernes 13 de marzo, la música arranca a las 20.00 horas con la Escuela Folclórica Tierra Cuequera y Flor Luna. Desde las 21.00, el talento local de Santa Cachucha abrirá paso al humor de Cebolla y Bodoque, los éxitos urbanos de Princesa Alba y el gran cierre de la jornada con Prófugos, destacada banda tributo a Soda Stereo.

• La noche del sábado 14, desde las 21.00 horas se mezclará tradición y comedia con las presentaciones del Ballet Folclórico de Chile (Bafochi), el artista local Joaquín Salinas y la esperada rutina de Paul Vásquez, «El Flaco». El broche musical de esta velada lo pondrán Vicente “Charro” Morales y el fenómeno ranchero de Alanys Lagos.

• El domingo 15, la jornada familiar comenzará a las 18.00 horas con el show infantil del Perro Chocolo. Luego, a las 21.00, la última noche folclórica y tropical contará con la Academia de cueca Entre Nieblas, Son Sabor y Voces de Vinilo, preparando el ambiente para el cierre a cargo del reconocido cantante nacional Américo.

Sumado a los espectáculos y la maestría de los artesanos trabajando en vivo, los asistentes a la Expomimbre 2026 podrán participar de talleres de tejeduría en mimbre para niños y adultos, además de recorrer sitios emblemáticos de Chimbarongo a través de tours gratuitos.



Fuente: Comunicado oficial de la organización.

