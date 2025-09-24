Exposición de artes visuales “Tierra / Cuerpo Latente” se despide del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel con intensa agenda

La exposición “Tierra / Cuerpo Latente” de Mercedes Fontecilla, que se exhibe desde el 6 de septiembre en la Sala Laboratorio del Sitio de Memorias Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, sigue concitando la atención de visitantes quienes a través del trabajo de la artista visual logran conectar con las memorias de presos políticos hacinados en el recinto carcelario de Isla Teja después del golpe de Estado de 1973.

El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En visitas guiadas -que han contado con la participación de la artista y facilitadas por el Departamento de Públicos y Territorios del PCdV – Ex Cárcel-, las personas han podido adentrarse en el relato que sostiene la exposición.

Benjamín Pereira, estudiante de 1° año de enseñanza media, indicó que “la obra retrata las experiencias y vibras de un lugar donde pasaron muchas cosas, una excárcel. Para mí la artista logra el cometido de transmitir las sensaciones asociadas a ese lugar. Ha sido una bonita experiencia que me permite conocer más la historia de mi país. Además, el lugar donde se exhibe esta obra es literalmente una excárcel”.

Por su parte Nicolás Vargas, terapeuta ocupacional del programa de especialización para la reinserción educativa, entregó su apreciación sobre la exposición y señaló que “es increíble estar en una exposición así, más en el mes de la memoria, impacta también como expresa mediante fotografías la realidad que tuvimos en algún momento en este país. No podemos olvidar la historia de Chile. Es un fiel reflejo de lo que vivimos y que la historia no puede negar”.

Respecto a la experiencia, Mercedes Fontecilla comentó que “fue potente darme cuenta que las personas estaban conectadas con la obra, fueron receptivas en la conversación que tuvimos, en las preguntas que hicieron, la manera en la que abordaron la obras y toda la dinámica que vivimos fue de una retroalimentación muy bonita, así que quedé muy contenta”.

La artista dijo sentir “mucha satisfacción desde el punto de vista profesional por un lado, pues reconozco que el PCdV – Ex Cárcel es una institución cultural de gran relevancia a nivel nacional y regional. No son tantos los espacios culturales que albergan de tan buena manera al arte contemporáneo”.

“Y por otro lado, tomando en cuenta la obra dialoga directamente con el espacio físico de la ex Cárcel de Valparaíso, pues esta se inició y se realizó en la ex cárcel para prisioneros políticos de la Isla Teja en Valdivia, entonces cierra un círculo conceptual, visual y emotivo muy importante, lo que le da consistencia a la obra”, agregó Fontecilla.

Última semana

Esta es la última semana en que la exposición estará abierta al público en el Sitio de Memorias del PCdV – Ex Cárcel, por lo que está considerada una visita de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para el día jueves y para el fin de semana concluirá con dos actividades.

Un conversatorio que contará con la presencia de la artista junto a Gonzalo Leiva, curador de la muestra; y las académicas Macarena Roca y Consuelo Rodríguez. Este se realizará el sábado 27 de septiembre a las 12:00 hrs. en la Sala Estudio.

Finalmente la muestra cerrará con un concierto que contempla la participación de Elisa Elliott y Óleo Fresco a efectuarse el domingo 28 de septiembre a las 12:00 hrs. en la Sala Laboratorio, lugar en el que se encuentra la exhibición.

“Tierra / Cuerpo Latente” puede ser visitada por persona de todas las edades de martes a sábado de 10:00 a 13:30 hrs. y de 15:30 a 16:30 hrs.; y el domingo de 10:00 a 13:30 hrs. y de 16:30 a 18:30 hrs. La entrada es liberada.

