Exposiciones, retratos y diálogos: Casa Espacio Buenos Aires de Valparaíso invita a reflexionar sobre la imagen como herramienta de memoria y vínculo social

Durante enero, Casa Espacio Buenos Aires de Valparaíso ha desplegado una interesante programación abierta a la comunidad, que articula fotografía, mediación cultural, edición, animación, memoria y encuentro ciudadano, reafirmando así su «compromiso con el acceso democrático a la cultura visual y la activación crítica del territorio porteño».

Rodrigo Gómez Rovira, director artístico de Casa Espacio, detalló que se trata «desde estudios nómades y retratos instantáneos en el barrio, hasta diálogos fotográficos y la exposición del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso en el Parque Cultural Excárcel. Es una programación que busca acercar la fotografía a la vida cotidiana, fortaleciendo el vínculo entre arte, territorio y comunidad».

De esa manera, desde el espacio cultural invitan a reflexionar sobre la imagen como herramienta de memoria y vínculo social.

«Este año, se articula en torno a la pregunta: ¿Dónde está Valparaíso?, una interrogante que recorre tanto las acciones en espacio público como las instancias expositivas y de diálogo, proponiendo mirar la ciudad desde quienes la habitan, la recuerdan y la construyen cotidianamente», explica Rodrigo Gómez.

«Casa Espacio está preocupada, como organización, con todo su equipo de trabajo, de estar activo, de estar siempre en búsqueda de nuevos encuentros, de nuevas situaciones, de nuevas actividades. Y por eso que durante el verano queremos tener varios momentos donde salgamos al barrio, donde vamos a instalar un estudio portátil donde la gente va a poder venir a retratarse gratuitamente y luego recibir su fotografía, hacer encuentros, diálogos en nuestra biblioteca, talleres, y eso responde a esa inquietud que tenemos de estar participando de la vida de la ciudad de Valparaíso, de estar provocándonos a nosotros mismos, provocando a los artistas, a las fotógrafas y fotógrafos con que invitamos a conocer nuevos trabajos», profundizó el director artístico.

A continuación, la cartelera completa:

Diálogos Fotográficos / DJ Books

Como parte de su línea de programación dedicada al cruce entre fotografía, edición y lenguaje audiovisual, Casa Espacio presenta una edición de Diálogos Fotográficos / DJ Books centrada en los procesos de adaptación entre libro e imagen en movimiento.



1.- Presentación del cortometraje de animación “Espejo Retrovisor”, realizado a partir de los dibujos de Cristián Elizalde, creados originalmente para el libro del mismo nombre. La actividad contará con la participación de Tomás Elizalde y Nicolás García, director de la productora Los Pájaros, quienes compartirán con el público el proceso creativo de traspasar una obra literaria y visual al lenguaje cinematográfico, así como el trabajo colaborativo que hizo posible esta adaptación.

Viernes 16 de enero de 2026

19:00 hrs

Casa Espacio – Buenos Aires 824, Valparaíso

Actividad abierta a la comunidad

2.-Casa Piedra con Fernanda Soto

Continuando con este ciclo, Casa Espacio presenta Diálogos Fotográficos / DJ Books: Casa Piedra, una instancia de proyección y conversatorio que aborda el rol de la fotografía como herramienta crítica para activar discusiones en torno a la memoria y los derechos humanos, especialmente en un contexto social donde los discursos negacionistas avanzan y disputan el sentido del pasado.

La actividad contará con la participación de Fernanda Soto, quien dialogará con el público sobre los cruces entre imagen, archivo, memoria y responsabilidad ética de la fotografía contemporánea.

Viernes 23 de enero de 2026

19:00 hrs

Casa Espacio – Buenos Aires 824, Valparaíso

Actividad abierta a la comunidad

Biblioteca de Fotografía Casa Espacio

Durante todo el mes de enero, está abierta la Biblioteca de Fotografía de Casa Espacio, un espacio comunitario dedicado a la reflexión, el estudio y la difusión de la cultura de la imagen. La biblioteca nació en 2015, gracias a una donación de los Encuentros de Arles (Francia), y actualmente reúne más de dos mil títulos de autoras y autores de distintas partes del mundo.

Lunes y martes | 10:00 a 18:00 hrs

Buenos Aires 824, Valparaíso

Visitas en otros horarios: [email protected]

Catálogo: www.fifv.cl/biblioteca

Exposición FIFV 2025 – Hasta el 10 de febrero

¿Cuál es la naturaleza de las cosas?

En la Sala de Artes Visuales del Parque Cultural de Valparaíso, Sitio de Memoria Ex Cárcel, se presenta la Exposición Central del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso 2025, un recorrido visual que invita a reflexionar sobre la relación entre imagen, memoria y territorio, que estará abierta al público hasta el 10 de febrero.

Lost in Paradise — Stéphane Lavoué (FR)

La muestra incluye Lost in Paradise, del fotógrafo francés Stéphane Lavoué, proyecto desarrollado a partir de su Residencia Artística FIFV 2024. A través de retratos íntimos y escenas domésticas, el autor abre las puertas de Valparaíso para revelar la memoria visual de quienes lo habitan —y de quienes ya no están—, construyendo un relato sensible sobre pertenencia y ausencia.

Imagen Salvaje 2025

La exposición incorpora también Imagen Salvaje 2025, programa Formador de Formadores que reúne comunidades de aprendizaje en torno a la fotografía, explorando nuevas formas de creación colectiva, transmisión de saberes y producción de imágenes situadas en el territorio.

Proyectos ganadores – Visionado de Proyectos Fotográficos 2024

La Exposición Central presenta además los proyectos ganadores del Visionado de Proyectos Fotográficos 2024:

Las ranas son sintetizadores — Exequiel Vargas (CL), una exploración entre lo onírico y lo orgánico, donde los afectos se transforman en materia viva.

Apoastro — Sthefany López (PE), un diálogo entre fotografía, memoria y constelaciones, donde la migración se manifiesta como un deseo de reconexión.

Abierta hasta el 10 de febrero

Horarios:

Martes a sábado: 10:00–13:30 / 15:30–18:30

Domingos: 10:00–13:30 / 16:30–18:30

Entrada liberada | Apta para todas las edades

Galería de Artes Visuales

Parque Cultural de Valparaíso (Sitio de Memoria Ex Cárcel)

El Ciudadano