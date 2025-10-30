Feria del Libro de Maipú celebra 20 años con los autores más leídos y una atractiva oferta familiar

Para conmemorar el vigésimo aniversario de la Feria del Libro de Maipú, autores y autoras de gran llegada con el público dirán presente en el encuentro literario que se desarrollará en la Plaza de la comuna el viernes 7 y sábado 8 de noviembre.

La cita tendrá un escenario especial para charlas, un sector infantil con teatro lambe lambe, donde dentro de una caja se sitúan los personajes de la historia narrada; y además contará con 18 puestos de venta, con una atractiva oferta de libros de editoriales como Catalonia, Caligrafix, Ediciones UC, Ediciones RB, Fondo de Cultura Económica, Forja, Penguin Random House, Planeta, Océano, Zig-Zag y editoriales maipucinas.

Junto con las presentaciones, firmas, novedades y grandes descuentos en libros, habrá una serie de charlas con algunos de los autores más leídos del momento. Uno de ellos será el exfiscal Carlos Gajardo, reconocido por su rol en el caso Penta, quien presentará el sábado 8 de noviembre a las 18.00 horas su libro “Somos tontos hasta las doce”, en el que narra su experiencia en temas como el poder, el sistema penal, su salida de la fiscalía, el rol de la justicia, la asimetría entre lo privado y lo público, la injerencia de lo político y la impunidad.

En tanto, el viernes 7 a las 16.30 horas, el periodista Jorge Leiva presentará en sociedad su libro “Víctor Jara: 150 canciones y un poema” que expone un riguroso trabajo de documentación para reconocer a uno de los exponentes máximos de la Nueva Canción Chilena. Esa misma jornada, a las 12.30 horas, el dramaturgo Andrés Kalawski comentará su libro “Lo pasé mal y no aprendí nada”.

«Celebrar una nueva versión de la Feria del Libro más importante del sector poniente en la Plaza de Maipú, es una alegría y un privilegio para nuestra comuna, pero también refleja algo que hemos impulsado con fuerza como gestión: trabajar en colaboración con instituciones públicas y privadas para traer más cultura y educación haciendo uso de nuestros espacios públicos», declaró el alcalde Tomás Vodanovic.

«Fomentar la lectura es también abrir puertas al conocimiento y a la creatividad. Esperamos que nuestros vecinos y vecinas disfruten esta feria y sigamos construyendo juntos una ciudad donde la cultura esté al alcance de todas y todos», agregó el jefe comunal de Maipú.

Escritores de la comuna

En ambas jornadas de la Feria también participarán autoras y autores maipucinos, como Francisco Díaz, quien presentará “Valparaíso: Su silenciosa contribución a la ciencia en Chile. Tomo 1”, y Macarena Moya, quien encabezará el conversatorio “Escritura de Mujer”. Mientras que, desde Editorial Forja, la escritora Deborah Con charlará en torno a su libro “Sueños. Un camino hacia el alma”.

Coordenadas

La Feria del Libro de Maipú tiene entrada gratuita, se desarrollará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre desde las 10 hasta las 19 horas en la explanada de la Plaza de Maipú (Metro Línea 5, estación Plaza de Maipú), teniendo como invitado para su acto inaugural al músico Javier Barría y el Teatro Nacional Chileno.

Revisa la programación completa de la Feria del Libro de Maipú en las cuentas de Instagram @corporacionlibroylectura y @muni_maipu.

El Ciudadano