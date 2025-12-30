Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen 2026: Chanco celebra 35 años de tradición

Un escaparate a la gente, la gastronomía, los paisajes y la costumbre de acoger con amabilidad y espontánea sencillez, de toda una comuna en alza

Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen 2026: Chanco celebra 35 años de tradición
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen se prepara para una edición histórica. Iniciando este 2026, el certamen de música mexicana más importante de Chile cumplirá 35 años de trayectoria, consolidándose como el evento patrimonial más relevante de la Región del Maule.

La cita para los amantes del folclore mexicano tendrá lugar los días viernes 23 y sábado 24 de enero de 2026. El escenario será, como es tradición, la Medialuna de Chanco, donde las actividades comenzarán a las 22:00 horas y se extenderán hasta la madrugada.

Este evento no solo busca coronar al mejor intérprete del género, sino que también ofrece un espectáculo de clase mundial para los habitantes y turistas que visitan la Costa del Maule durante el verano.

Programación y espectáculo

Dada la relevancia de su aniversario número 35, el festival será transmitido a nivel nacional e internacional por la señal de Chilevisión. Esta alianza permitirá que la competencia de intérpretes y los shows de mariachis lleguen a millones de hogares, posicionando a Chanco en el mapa artístico global.

El festival contará con una parrilla de artistas de trayectoria nacional e internacional. Además de Artistas Invitados que darán el cierre a cada jornada de celebración, los mejores exponentes del género buscando el máximo galardón en la Competencia Folclórica.

El público también podrá disfrutar de Mariachis en vivo y Ballet Folklórico Mexicano, espectáculos tradicionales con arreglos de alto nivel.

¿Quién fue Guadalupe del Carmen?

El festival rinde homenaje a Esmeralda González Letelier, conocida artísticamente como Guadalupe del Carmen. Nacida en 1931 en Quilhuiné, cerca de Chanco, es considerada una de las figuras más influyentes de la música popular chilena.

«Guadalupe del Carmen es una figura fundamental, igualable a nombres como Ester Soré, Margot Loyola y Violeta Parra en la historia de nuestra música», afirma el periodista y realizador audiovisual  Fabián Llanca.

Su legado ha permitido que el corrido y la ranchera se conviertan en parte esencial de la identidad del campo chileno, una conexión que el festival mantiene viva tres décadas después de su creación.

Fuente: Fiestascostumbristas.cl.
Imágenes: Facebook.com/municipalidadchanco.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

XXV Festival Músicas del Mundo 2026: El gran panorama gratuito del verano en todo Santiago

Hace 22 horas
El Ciudadano

Festival Santiago Off 2026 celebra 15 años con una programación internacional de lujo

Hace 4 días
El Ciudadano

Festival Internacional Teatro A Mil presenta su programación gratuita para enero 2026

Hace 3 semanas
El Ciudadano

FESTEVE 2026: El festival que llena de teatro gratuito a Valparaíso

Hace 22 horas
El Ciudadano

Gloria del Canto: la aclamada ópera que parodia la farándula llega a Frutillar y Concepción en 2026

Hace 4 días
El Ciudadano

Santiago: MFEST confirma su realización 2026 en Matucana 100

Hace 1 semana
El Ciudadano

“Gepinto 2005-2025”: Gepe celebra 20 años de su disco debut con un íntimo álbum en vivo

Hace 1 semana
El Ciudadano

Eduardo Peralta celebrará su cumpleaños 67 con grandes invitados: Jorge Campos, Luana, Felo, Carmen Prieto y Cecilia Frigerio

Hace 1 semana
El Ciudadano

Festival "La Ruta del Mapocho" abre convocatoria 2025 para cantoras de la Región Metropolitana

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano