Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen 2026: Chanco celebra 35 años de tradición

El Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen se prepara para una edición histórica. Iniciando este 2026, el certamen de música mexicana más importante de Chile cumplirá 35 años de trayectoria, consolidándose como el evento patrimonial más relevante de la Región del Maule.

La cita para los amantes del folclore mexicano tendrá lugar los días viernes 23 y sábado 24 de enero de 2026. El escenario será, como es tradición, la Medialuna de Chanco, donde las actividades comenzarán a las 22:00 horas y se extenderán hasta la madrugada.

Este evento no solo busca coronar al mejor intérprete del género, sino que también ofrece un espectáculo de clase mundial para los habitantes y turistas que visitan la Costa del Maule durante el verano.

Programación y espectáculo

Dada la relevancia de su aniversario número 35, el festival será transmitido a nivel nacional e internacional por la señal de Chilevisión. Esta alianza permitirá que la competencia de intérpretes y los shows de mariachis lleguen a millones de hogares, posicionando a Chanco en el mapa artístico global.

El festival contará con una parrilla de artistas de trayectoria nacional e internacional. Además de Artistas Invitados que darán el cierre a cada jornada de celebración, los mejores exponentes del género buscando el máximo galardón en la Competencia Folclórica.

El público también podrá disfrutar de Mariachis en vivo y Ballet Folklórico Mexicano, espectáculos tradicionales con arreglos de alto nivel.

¿Quién fue Guadalupe del Carmen?

El festival rinde homenaje a Esmeralda González Letelier, conocida artísticamente como Guadalupe del Carmen. Nacida en 1931 en Quilhuiné, cerca de Chanco, es considerada una de las figuras más influyentes de la música popular chilena.

«Guadalupe del Carmen es una figura fundamental, igualable a nombres como Ester Soré, Margot Loyola y Violeta Parra en la historia de nuestra música», afirma el periodista y realizador audiovisual Fabián Llanca.

Su legado ha permitido que el corrido y la ranchera se conviertan en parte esencial de la identidad del campo chileno, una conexión que el festival mantiene viva tres décadas después de su creación.

Fuente: Fiestascostumbristas.cl.

Imágenes: Facebook.com/municipalidadchanco.

Gracias.