Festival Escena Emergente 2026: últimas funciones gratuitas en BAJ Metropolitano

El Festival Escena Emergente 2026 llega a su etapa final este fin de semana, consolidándose como una de las vitrinas más importantes para las nacientes artes escénicas en Santiago. La iniciativa, impulsada por la sede Metropolitana de Balmaceda Arte Joven (BAJ), invita a la comunidad a disfrutar de teatro de vanguardia con entrada liberada.



Tras un exitoso despliegue desde el pasado fin de semana, el cierre del evento contará con dos producciones nacidas de las residencias artísticas «Espacio BAJ, crea en comunidad». Las funciones destacan por su enfoque en la innovación y la reflexión social, presentando propuestas de directores y dramaturgos jóvenes de la escena nacional.

Las obras

• Hoy viernes 23 de enero, a las 18:30 horas, se presenta el montaje «CASO 64», de Colectivo Contrapulso. Una propuesta que hibrida el género policial con lo sobrenatural. Con dirección de Francisca Videla, y dramaturgia de Allynes Veliz, la trama sigue a dos detectives que, bajo las órdenes de una misteriosa agente, intentan resolver un caso con archivos incompletos y videos que parecen cobrar vida propia. Para asistir gratuitamente es necesaria la inscripción en este formulario.

• Mañana sábado 24 de enero, también a las 18:30 horas, el festival cierra con la obra «Proyecto Andes», dirigida por Agustín Sanhueza, y la dramaturgia de Rafaela Garretón y Agustín Sanhueza. Situada en un distópico año 2051, la obra nos traslada al Hotel de Transición Climática Sewell. La llegada de una forastera a este refugio cordillerano desata un conflicto ético sobre la supervivencia y la crisis ambiental. Entrada liberada previa inscripción en este link.

Ambas funciones serán en el Centro de Extensión Balmaceda Arte Joven, en Parque Quinta Normal, Matucana 520, Santiago.