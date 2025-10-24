Festival FLORECE celebra el Día de la Música con Joe Vasconcellos y talentos de Atacama, con entrada gratuita

Desde las 18:00 horas de hoy viernes 24 de octubre, el Festival FLORECE transformará el frontis de la Delegación Presidencial Regional en Copiapó (Los Carrera 645), en un gran escenario al aire libre. El evento, de acceso gratuito, celebra el Día de la Música y de los Músicos Chilenos, rindiendo homenaje al natalicio de Violeta Parra.



Organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama en colaboración con Compañía Minera Kinross, el Festival destaca la diversidad musical chilena y promueve el acceso equitativo a la cultura en el territorio, fruto de una alianza público-privada que ya cumple 13 años.

Joe Vasconcellos lidera un cartel con foco regional

El Festival FLORECE ofrecerá una variada programación que incluye rock, lírico, urbano y cumbia, y culminará con un cierre de lujo a cargo del legendario Joe Vasconcellos, quien celebra 30 años de una destacada trayectoria con himnos de la música nacional. El escenario será compartido por talentos que demuestran la riqueza creativa de Atacama. Natt Bloomyne, Cumbia 23, Runagyals, Sinapsis Retórica, Constanza Morales e Inti Payna, son las y los artistas que animarán y harán florecer la música.

La Seremi (s) de las Culturas, Paulina Palavecino López, destacó la importancia de visibilizar el trabajo local: «Tenemos una parrilla de artistas regionales que representan a las tres provincias de Atacama (…) así que la invitación es a celebrar en familia y a retomar este espacio que convoca a una gran cantidad de público”.

Constanza Morales celebró la oportunidad, señalando que el Festival es “una fiesta ciudadana” que otorga “dignidad como artistas” a los músicos regionales. Por su parte, Alfonso Contreras de La Cumbia 23, y Natt Bloomyne expresaron su emoción por tener esta vitrina y compartir escenario con Joe Vasconcellos.

El regreso del Festival al centro de Copiapó busca consolidar este espacio como un punto de encuentro masivo, fortaleciendo los lazos entre la comunidad, los artistas y las instituciones.