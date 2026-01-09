Festival Jazzaut 2026: Productora SONO celebra 50 años con jazz internacional en San Pedro de la Paz

El evento tendrá a nueve bandas en escena con una programación que abrazará el jazz en todas sus formas, desde las exploraciones experimentales - como el blues y el funk - hasta los cruces rítmicos que hoy expanden el género en Chile y el mundo

El Anfiteatro de San Pedro de la Paz se transforma en epicentro del ritmo sincopado con el regreso del Festival Internacional de Jazz “Jazzaut”, que vuelve trás veinte años desde su primera edición. El evento gratuito se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero desde las 17:00 horas, y marca un hito especial: la celebración de los 50 años de trayectoria de la tradicional productora regional SONO.

El festival se posiciona como uno de los panoramas culturales más potentes del verano en la Región del Biobío, ofreciendo música de alta calidad al aire libre y con acceso liberado para toda la comunidad.

Un line-up de lujo: Memphis la Blusera y Álvaro Henríquez

La parrilla programática para esta edición aniversario destaca por su diversidad y prestigio. Los platos fuertes incluyen a la mítica banda argentina Memphis la Blusera y al innovador proyecto Álvaro Henríquez Gypsy Trío.

A estos grandes exponentes se suman números como La Brígida Orquesta Instrumental, Titae 4 Funk, Claudia Arriagada y los Arriagada System, Samurai, y La Big Band Concepción junto a Andrea Tessa.

El festival también dio espacio a nuevas voces a través de una convocatoria abierta que recibió más de 60 postulaciones. Tras una rigurosa selección, las bandas Chung Hwa, María y los Templos y Sistemas Inestables se integran al cartel oficial, aportando frescura y nuevas sonoridades al evento.

Feria Verde y Sideshows

Para enriquecer la experiencia, el Festival Jazzaut trasciende el escenario del anfiteatro. Habrá una Feria Verde, ubicada en la Casa de la Cultura de San Pedro de la Paz. El espacio contará con más de 20 emprendimientos locales, muestras de arquitectura y educación sobre flora y fauna.

También se suman Sideshows en Casa de Salud, donde los fanáticos del jazz podrán extender la jornada los días 9 y 10 de enero a las 22:00 horas, con las presentaciones de Sistemas Inestables y Sinópticos, shows de acceso gratuito.

    “Queremos que este sea el puntapié inicial de una serie de actividades que tributen nuestra historia como empresa. Hemos buscado aportar siempre a la cultura regional y queremos festejar nuestro aniversario reviviendo un festival histórico”, señaló Sergio Cichero, director de SONO y del festival.

    • Las entradas gratuitas pueden descargarse previamente desde Ticketmaster.cl.

