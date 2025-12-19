Fiskales Ad-Hok regresa con espectacular concierto en el Teatro Cariola

La banda anuncia que “Un nuevo circo llega a la ciudad” en marzo de 2026

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La emblemática banda de punk chileno, Fiskales Ad-Hok, ha terminado con la espera de sus seguidores. Tras un periodo de ausencia, la agrupación liderada por el gran Álvaro España confirmó oficialmente su retorno a las pistas con un esperado concierto el próximo 21 de marzo de 2026 en el Teatro Cariola.

Este regreso no solo representa el reencuentro de una de las bandas más influyentes de la escena nacional con su público, sino que marca el inicio de una nueva etapa cargada de la energía crítica y frontal que los caracteriza.

«Diez veces más venceremos»

El anuncio llegó acompañado de una declaración que reafirma la vigencia de su discurso. Ante un panorama social complejo, la banda expresó:

“Cuando los días son más negros, en nuestro oscuro pueblo… nosotros volvemos con nuestra ironía, con nuestra alegría y con nuestra metralla, con el rock de bandera y la música como única religión. Diez veces más venceremos”.

Este manifiesto deja claro que Fiskales Ad-Hok regresa para ser, una vez más, la voz de distintas generaciones que encuentran en sus letras un refugio frente a las inquietudes sociales actuales.

«Un nuevo circo llega a la ciudad»

El evento del 21 de marzo de 2026 no será un concierto común. Bajo el concepto conceptual “Un nuevo circo llega a la ciudad”, la banda promete una jornada intensa y directa, fiel a la esencia que han cultivado por décadas.

Una de las grandes noticias que acompaña este retorno es la renovación en sus filas. Como nuevo integrante se suma el reconocido baterista Eugenio Marín (ex Rama y Rey Chocolate), aportando una nueva dosis de potencia y experiencia técnica a la base rítmica de la banda.

Aunque aún no se han revelado los nombres, la producción confirmó que en las próximas semanas se anunciarán las bandas invitadas que abrirán la jornada punk en el recinto de la calle San Diego.

El regreso de Fiskales Ad-Hok al Teatro Cariola se perfila como uno de los hitos del rock chileno para el 2026. Las entradas ya están disponibles desde Ticketplus.cl.

