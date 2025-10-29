«Fracaso Seguro»: Músico penquista Pancho Relámpago lanza su primer LP con una alta carga de Power Pop

El lunes 27 de octubre se liberó en todas las plataformas ‘Fracaso Seguro’, el primer disco larga duración de Pancho Relámpago, músico oriundo de Concepción.

Influenciado por proyectos como Big Star, The Replacements y Elvis Costello, este trabajo se sumerge en el sonido Power Pop, el estilo surgido en los setenta que apostó por canciones cortas y con fuerza, inspiradas en las obras de bandas de los sesenta como The Beatles, The Kinks y The Who.

Son 9 canciones las que componen ‘Fracaso Seguro’, entre las cuales se encuentra la oda a la flojera ‘Semanas prestadas’, la historia de una relación tóxica pero en clave alegre en ‘Complicados’, la enérgica pero melancólica ‘Los días que nos quedan’ y el desahogo interno de un trabajador frente a la explotación laboral en ‘Ahora voy a imaginar que no tengo miedo’.

Si bien el disco está fuertemente cargado a la guitarra de 12 cuerdas, añadiendo un componente Jangle Pop al sonido, también tiene instantes de intimidad en ‘Treinta’ y ‘Aunque todavía no te has ido’, las cuales son reminiscencias de lo hecho anteriormente por Pancho Relámpago en su EP ‘Neon Genesis’.

Esta obra fue coproducida por Pancho Relámpago y Rodrigo Droguett (Mantarraya, Arranquemos del Invierno, entre otros) y fue grabado y mezclado por este último en Estudio Ártico, ubicado en la comuna de Hualqui.

El disco será presentado en vivo el próximo 5 de diciembre en la sala del centro cultural Bandera 1001, ubicado en la comuna de Concepción.

El Ciudadano