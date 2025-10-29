Música chilena

«Fracaso Seguro»: Músico penquista Pancho Relámpago lanza su primer LP con una alta carga de Power Pop

Relaciones tóxicas, explotación laboral y la flojera, son algunos de los temas abordados en este nuevo disco, inclinado fuertemente a la guitarra de 12 cuerdas y a una base rítmica firme y constante. El trabajo será presentado en vivo el 5 de diciembre en el Centro Cultural Bandera 1001 de Concepción.

«Fracaso Seguro»: Músico penquista Pancho Relámpago lanza su primer LP con una alta carga de Power Pop
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El lunes 27 de octubre se liberó en todas las plataformas ‘Fracaso Seguro’, el primer disco larga duración de Pancho Relámpago, músico oriundo de Concepción.

Influenciado por proyectos como Big Star, The Replacements y Elvis Costello, este trabajo se sumerge en el sonido Power Pop, el estilo surgido en los setenta que apostó por canciones cortas y con fuerza, inspiradas en las obras de bandas de los sesenta como The Beatles, The Kinks y The Who.

Son 9 canciones las que componen ‘Fracaso Seguro’, entre las cuales se encuentra la oda a la flojera ‘Semanas prestadas’, la historia de una relación tóxica pero en clave alegre en ‘Complicados’, la enérgica pero melancólica ‘Los días que nos quedan’ y el desahogo interno de un trabajador frente a la explotación laboral en ‘Ahora voy a imaginar que no tengo miedo’.

Si bien el disco está fuertemente cargado a la guitarra de 12 cuerdas, añadiendo un componente Jangle Pop al sonido, también tiene instantes de intimidad en ‘Treinta’ y ‘Aunque todavía no te has ido’, las cuales son reminiscencias de lo hecho anteriormente por Pancho Relámpago en su EP ‘Neon Genesis’.

Esta obra fue coproducida por Pancho Relámpago y Rodrigo Droguett (Mantarraya, Arranquemos del Invierno, entre otros) y fue grabado y mezclado por este último en Estudio Ártico, ubicado en la comuna de Hualqui.

El disco será presentado en vivo el próximo 5 de diciembre en la sala del centro cultural Bandera 1001, ubicado en la comuna de Concepción.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Ives Sepúlveda, de The Holydrug Couple: “Moonlust es la montaña y de ahí salen los otros ríos que son los discos que siguieron”

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Supergrass celebra 30 años de su disco "I Should Coco", en Santiago

Hace 2 meses
El Ciudadano

Luego de su asombroso debut en EEUU, banda chilena Consequence of Energy lanza su segundo single "Into The Void"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Regreso con sello internacional: Planeta No estrena "Drama" junto a la banda mexicana Ramona

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Bray On Set for Debut Concert at Teatro Caupolicán to Launch New EP "Diamante"

Hace 6 días
El Ciudadano

Directora de Bestiario del Ruido adelanta contenidos de su 3ra temporada, recomienda documental ganador del Oscar

Hace 1 mes
El Ciudadano

El Otro Moreno debuta en vivo y con banda completa, este miércoles en Sala SCD Egaña

Hace 1 mes
El Ciudadano

Pepa Díaz: Canción chilena que hace camino desde el sur argentino

Hace 2 meses
El Ciudadano

Shogun lanza nuevo single "Atlántico" junto a Cer, vocalista de Marineros

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano