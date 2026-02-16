«Gaza a través de sus ojos»: Exposición de imágenes, arpilleras, fotografías, grabados y relatos llega al Parque Cultural de Valparaíso

La Embajada del Estado de Palestina en Chile, junto al Parque Cultural de Valparaíso y el Club Unión Árabe de Viña del Mar y Valparaíso, invitan a la comunidad a la exposición «Gaza a través de sus ojos».

La muestra invita a mirar Gaza desde una perspectiva íntima y humana: la de sus niños, la de quienes la habitan, quienes sostienen la vida en medio de la devastación y la de quienes resisten narrando su historia.

Así, a través de imágenes, arpilleras, fotografías, grabados y relatos, la exposición propone un recorrido por la memoria, la dignidad y la palabra como formas de resistencia.

«Las fotografías, provenientes de UNRWA-España y del archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja, son registros visuales que acompañan y sostienen este relato», explicaron desde la Embajada de Palestina en Chile.

Asimismo, las obras dialogan con preguntas reales de niños palestinos gazatíes, interpelando directamente al visitante.

«Más que explicar, la exposición busca humanizar y recordar que, detrás de las cifras, existen vidas, voces y miradas que merecen ser escuchadas», agregaron desde la repartición diplomática.

«Gaza a través de sus ojos» será inaugurada el 20 de febrero a las 17:00 horas en el Parque Cultural de Valparaíso. La exposición permanecerá abierta al público desde ese mismo día y hasta el 13 de marzo, con entrada liberada.

