Hielo Negro en Concepción: el rock patagónico llega al 13º Aniversario de Kame House

Una celebración pensada para el público que sigue de cerca la escena local y nacional, donde la autogestión, la intensidad sonora y la cercanía con el escenario siguen siendo parte esencial de la experiencia

Autor: El Ciudadano
La escena underground de Concepción se prepara para uno de los eventos más intensos del verano. El próximo sábado 10 de enero, a las 18:00 hrs, el mítico club de rock Kame House (Avenida Juan Bosco 201) celebrará su 13º aniversario con una espectacular jornada de guitarras pesadas, distorsión y autogestión.

El plato fuerte de la noche será el regreso de Hielo Negro, los referentes del rock patagónico, quienes encabezan un cartel que promete una experiencia sonora visceral y cruda.

Hielo Negro: 29 años de rock patagónico y «Pacto de Rock»

Nacidos en Punta Arenas en 1997, Hielo Negro se ha consolidado como un pilar fundamental del rock nacional. Con una trayectoria que suma 7 LPs y una identidad forjada en el sonido denso de los años 70, la banda llega a Concepción para presentar su más reciente trabajo: «Pacto de Rock» (2024).

La formación actual, liderada por Marcelo Palma (guitarra y voz) junto a Cristian Araya (batería) y Alejandro Rojas (bajo), reafirma su vigencia con un sonido honesto, atmósferas oscuras y la potencia característica de sus presentaciones en vivo.

Bandas invitadas: el poder del circuito local

El aniversario de Kame House no solo celebra una trayectoria, sino que ofrece una radiografía del estado actual del rock alternativo en la zona. El cartel se completa con tres propuestas locales de alto impacto.

Estarán Rosa Oyarzun, un rock enmascarado y ecléctico con diversas influencias, como post punk, experimentaciones y performances. También se presentará la banda Fuzzulhu, con un sonido más oscuro, que mezcla un rock stoner, pinceladas de blues y doom, psicodelia y ruido.

Completando el encuentro se suma Temple Sacro, agrupación de stoner metal. En definitiva, una celebración con cuatro proyectos artísticos que se mueven fuera del radar comercial y apuestan por la intensidad del rock como lenguaje común.

Más que un simple concierto, esta fecha representa la resistencia de la música autogestionada. En un entorno que se mueve fuera del radar comercial, Kame House se ha mantenido durante trece años como un espacio vital para el rock de guitarras y la cultura independiente en la capital del Biobío.

Se recomienda llegar temprano para apoyar a las bandas locales y disfrutar de la jornada completa en uno de los puntos neurálgicos del rock penquista.

Fuente: Rocklegacy.cl.
