Hito para la música chilena: Aisles estrena sesión en vivo desde Abbey Road

La banda chilena Aisles ha marcado un precedente sin igual para la industria musical del país. Esta semana, el grupo oficializó el lanzamiento de su sesión grabada en los emblemáticos Abbey Road Studios, el mismo recinto donde cobraron vida obras maestras de The Beatles y Pink Floyd. El estreno mundial se realizó el pasado miércoles 4 de marzo a través de un evento digital que incluyó una entrevista conducida por la periodista especializada Jo Kendall.

El registro audiovisual de «Blue Skies (live at Abbey Road)», filmado en el mítico Studio 3, captura la esencia de la banda en un formato crudo y de alta fidelidad. Esta presentación derivo de su reciente gira por el Reino Unido, que incluyó pasos destacados por festivales como el HRH Prog.

Puente hacia su nuevo álbum de estudio

La sesión en Londres, grabada originalmente en noviembre de 2025, funciona como el preámbulo ideal para el próximo trabajo discográfico de Aisles, cuya salida está programada para mediados de este año. La formación actual, liderada por la voz de Boris Seeder y la guitarra de Germán Vergara, buscó capturar una «interpretación que mantuviera tanto su energía cruda como su profundidad sonora», bajo la supervisión técnica de su ingeniero histórico, Fernando Cubillos.

El lanzamiento de «Blue Skies» en este formato en vivo es el primer adelanto de un total de cuatro canciones registradas en la capital británica. Según informó la banda, estas piezas se liberarán de forma individual en plataformas digitales durante los próximos meses, culminando en la edición de un EP en vivo que estará disponible tanto en formato físico (CD) como en streaming. Videa «Blue Skies» aquí.



