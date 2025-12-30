Íconos del Jazz Chileno: Ángel Parra Trío y Pancho Molina abren ciclo en Fundación CorpArtes

La Temporada 2026 de Fundación CorpArtes arranca con un hito para la música nacional. El ciclo «Íconos del Jazz Chileno» reunirá en un mismo escenario a figuras fundamentales del género, prometiendo una experiencia sonora única en el Teatro CA660 de Las Condes.

El regreso de los grandes: Ángel Parra y Pancho Molina

Como flamante inicio, el próximo viernes 16 de enero, el Teatro CA660 será el epicentro del jazz con un encuentro doble. Este evento, parte de los Encuentros CA660, presentará dos shows de 45 minutos cada uno, permitiendo al público apreciar la evolución de dos proyectos que han definido el sonido chileno de las últimas décadas.

«Estamos muy felices de abrir la temporada con una programación que pone en valor a grandes músicos chilenos. Junto a MOJO Booking, hemos construido un encuentro especial para disfrutar de exponentes con trayectoria internacional», señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

Ángel Parra Trío: tradición e innovación

Liderado por el guitarrista Ángel Parra Orrego, el Ángel Parra Trío (junto a Ignacio Rocco y Nahuel Blanco), el conjunto es un pilar del jazz local desde 1989. Su capacidad para conectar el género sincopado con el rock y el pop, ha permitido que el género trascienda nichos, convirtiéndose en un proyecto emblemático de la cultura popular chilena.

Pancho Molina Trío: el latido penquista

Francisco “Pancho” Molina, baterista de Los Tres y referente rítmico nacional indiscutido, llega junto a Rodrigo Álvarez y Felipe Duhart. Su presentación destacará temas de su reciente EP De Nuevo, un trabajo que fusiona la profundidad del jazz contemporáneo con sus raíces en Concepción.

Programación extendida: Christian Gálvez y Jazztgo

La cartelera de verano en Teatro CA660 no termina ahí. El ciclo continúa el 17 de enero a las 19:00 horas, para presentar el Christian Gálvez Organ Trio & Acoustik Trio, donde el reconocido bajista y productor mostrará su versatilidad técnica y compositiva.

Al día siguiente, el El 18 de enero la agrupación Jazztgo cerrará el ciclo con un viaje musical que fusiona el jazz moderno con potentes matices de rock y ritmos latinoamericanos.

Coordenadas

Concierto inaugural ciclo Íconos del Jazz Chileno, con Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío.

Viernes 16 de enero de 2026, a las 20:00 horas.

Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, Rosario Norte 660, piso -2, Las Condes, Santiago.

Este concierto es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Fuente: Corpartes.cl.

