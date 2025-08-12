Jorge Alis regresa a Gran Arena Monticello con “Nos están cagando”

Luego de las exitosas presentaciones que ha realizado en Gran Arena Monticello, Jorge Alis regresa al recinto de San Francisco de Mostazal con su nuevo show llamado “Nos están cagando”. Desde las 21.00 horas los fanáticos de la comedia podrán disfrutar del humor único del argentino más querido de nuestro país. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

“Nos están cagando” es un espectáculo cómico que aborda temas relevantes de la sociedad chilena de una manera innovadora y entretenida. A través de su propia experiencia, Alís relata situaciones cotidianas en las que resaltan la sátira, reflexiones, críticas y la invitación que hace el comediante es tomarse todo con mucho humor.

Combinando comedia y drama en las historias personales hace que la audiencia se sienta conectada con él y reflexione sobre los problemas sociales actuales. En resumen, un show de comedia con una puesta en escena única, que no solo te hará reír, sino que también te invita a pensar sobre los temas más complejos de la sociedad actual.

Coordenadas:

Viernes 15 de agosto

21:00 horas.

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Estacionamientos gratuitos.