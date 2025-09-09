Juanito Ayala presenta «Papito corazón», una cumbia ranchera «para dedicar»

El cantante y compositor chileno Juanito Ayala presentó su nuevo single «Papito Corazón», una cumbia ranchera completamente ‘dedicable’ a todos aquellos padres que eluden sus responsabilidades en la crianza.

«Hace un año subimos un reel con el coro de esta canción y la reacción fue increíble. La gente se identificó con la letra y la compartió en sus redes sociales, lo que nos motivó a terminar la producción y llevarla a los escenarios», el músico, que ya cuenta con una trayectoria de 25 años y un sinnúmero de temas conocidos como «Chiquitita», «Callejero», «La Bala», «Lo que sucede» y «A los que les canto yo», entre otros.

«Papito corazón» contiene elementos de la ranchera y el corrido, llevando el mensaje sin tapujos, pero con sincera gracia y picardía: «Un single en conexión con la herencia huachística latinoamericana, en que la imposición del matrimonio católico como única forma de engendrar descendencia legítima, dejó hijos desprovistos de cuidados y liberó de responsabilidades a padres durante generaciones», agrega Juanito Ayala.

La canción fue producida por Juan Manuel Castillo y José Jiménez -quien también interpretó el bajo-, a los que se suman Dominga Corral en el acordeón, Nelo Moraga en la guitarra, Ignacio Mesa en percusión, Ignacio Pailamilla en teclados y ‘Juan el juan’ en voces y programación. En tanto, en la mezcla y masterización participó Matías Malinarich.

Escucha el tema a continuación (YouTube):

Juanito Ayala es un referente indiscutible de la música chilena y se ha presentado en trascendentales escenarios como el Festival de Viña del Mar, Festival Lollapalooza, Festival de Olmué y el Vivelatino en México.

Lanzó su carrera solista en el 2014 pero su timbrística viene sonando desde antes, previo a los inicios de la banda JuanaFé en 1998, con quienes grabó 4 discos de estudio. Su trabajo en solitario se sitúa en la cronología de la música chilena con los discos «Santo y Seña» (2014), «Lo comido y lo bailado» (2017), además de una decena de sencillos.

Asimismo, ha colaborado con grandes músicos como Ana Tijoux, Kevin Johansen, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Santa Feria, Muerdo, Arte Elegante, el maestro Valentín Trujillo, La Pegatina, Angelo Pierattini, Mariel Mariel, Caro Molina, Manu Chao y muchos más. Recientemente lanzó «Kumbita”, junto al dúo nacional Yorka.

Actualmente, Juanito Ayala prepara lo que será su nuevo disco, que espera ver la luz en el mes de noviembre y que trae una serie de colaboraciones con artistas como Metalengua, Gondwana, Newen Afrobeat, Yorka y los Pibes Chorros, entre otros. También tiene presentaciones confirmadas en el Trotamundos de Valparaíso y lanzamiento del disco en La Batuta de Santiago.

El Ciudadano