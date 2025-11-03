La 19ª Muestra de Cine Iberoamericano llega a la Cineteca Nacional de Chile, con entrada gratuita

La Cineteca Nacional de Chile invita a disfrutar de la 19ª Muestra de Cine Iberoamericano, evento clave para el intercambio cultural en el país. Organizada por las Embajadas Iberoamericanas acreditadas en Chile, la muestra se celebrará del 4 al 9 de noviembre con entrada liberada (previa reserva).



El festival busca fortalecer los lazos culturales, promover la diversidad audiovisual y ofrecer al público chileno un panorama contemporáneo del cine iberoamericano. La sede principal será la Cineteca Nacional de Chile, ubicada en el Centro Cultural La Moneda, en Santiago.

Programación general

La iniciativa incluye filmes de ficción, documental y animación, y contará con la participación de 19 países. La película inaugural será la multipremiada “Las herederas” (Marcelo Martinessi), representando a Paraguay.



Entre los participantes destaca el largometraje español “La estrella azul”, dirigido por Javier Macipe. Es un drama biográfico sobre el rockero español Mauricio Aznar, quien en los años 90 recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación.

Chile estará presente con “Los colonos” (histórico retrato del nacimiento de las fronteras en el fin del mundo), Colombia con “La Suprema”, y Panamá con el documental “El Dorado de Panamá”.

La nutrida cartelera propone los filmes de animación “Becho, o la extraordinaria aparición de La Cumparsita” (Uruguay) y “Ainbo, la guerrera del Amazonas” (Perú), la película portuguesa “A Arte de Morrer Longe”, y la presencia de Costa Rica con “El baile de la gacela”.

Desde Brasil se presentarán los cortometrajes “Casulo” y “A Queda do Céu”, Bolivia está representada por la película “Mano propia”, y Guatemala con “El Ojo y el Muro”, ciencia ficción distópica. También se exhibirá la comedia argentina “Arturo a los 30”, y el documental salvadoreño “Cipactli: La Diosa Cocodrilo”.

Además, el evento tendrá un alcance regional. Habrá funciones en la Cineteca de la Universidad Católica, en Valparaíso, el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y en la Sala Mafalda Mora de la Casa del Arte Diego Rivera, en Puerto Montt. La programación completa puede revisarse aquí.

La 19ª Muestra de Cine Iberoamericano cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Fuente: Cclm.cl.

Gracias.