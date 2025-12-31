La artista Poleo Painemal expone en Barrio Yungay: “La ancestralidad también se construye en el presente”

Galería Hifas, ubicada en el corazón del emblemático Barrio Yungay capitalino, presenta la exposición “La ancestralidad también se construye en el presente”, una muestra de la artista visual mapuche travesti Poleo Painemal. La exhibición, que estará abierta al público hasta el 31 de enero de 2026, propone un cruce necesario entre el arte contemporáneo, la memoria territorial y la visibilidad de las comunidades LGBTIQ+.

El retrato como territorio de disputa política

Frente a la tradición del retrato occidental que históricamente consolidó modelos de blancura y heteronormatividad, la obra de Painemal se inscribe como un disenso visual. Para la artista, ningún retrato es ingenuo; es un espacio donde se disputa la representación.

La exposición reúne retratos de personas indígenas y afrodescendientes trans, travestis y no binarias. Estas obras son una respuesta directa al régimen de la «blanquitud», afirmando identidades, pieles y deseos que han sido sistemáticamente excluidos de los relatos oficiales del arte en Chile.

Poleo Painemal y el «Realismo Travesti»

Nacida en Wallmapu (1998) y radicada en el Barrio Yungay, Painemal define su práctica pictórica como “Realismo Travesti”. Desde los trece años, su trabajo ha transitado desde el muralismo de gran escala hasta la pintura de caballete, utilizando el óleo y el esmalte al agua para dignificar existencias invisibilizadas.

Su arte dialoga con las luchas indigenistas y anticoloniales, la resistencia antirracista, la diversidad corporal y disidencias sexuales.

Coordenadas

• Exposición “La ancestralidad también se construye en el presente”, de Poleo Painemal.
• Se puede visitar hasta el 31 de enero de 2026,
Galería Hifas, Libertad 304, Barrio Yungay, Santiago.
Entrada liberada.

