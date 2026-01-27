La artista que traduce la bioluminiscencia en un lenguaje de luz y conciencia ambiental

En un momento donde la crisis climática exige nuevas formas de entender nuestro entorno, la obra de Lolo Ostia (Perú, 1985) emerge como un puente entre lo invisible y lo sensible. Bajo la curatoría del investigador chileno Esteban Córdova, una completa muestra de su labor se encuentra disponible en Galería Suyai TV, invitando a un recorrido virtual por una práctica artística que no solo observa la naturaleza, sino que la habita y la «practica».

La propuesta de Ostia se sitúa en la intersección del bioarte, la ciencia y la espiritualidad territorial. Su investigación utiliza la bioluminiscencia – la capacidad de ciertos organismos vivos de emitir luz – como un manifiesto político y poético. Para la artista, este fenómeno natural es una herramienta para repensar la conectividad humana y no humana desde la regeneración y el cuidado.

El arte como laboratorio de simbiosis

La trayectoria de Lolo Ostia, que inició en la fotografía documental, ha evolucionado hacia una complejidad instalativa donde el espectador se encuentra con algas espirulina, celulosa bacteriana y procesos de fermentación. «Las comunicaciones interespecie trascienden la idea misma de lo humano y desdibujan las barreras que nos separan», explica la artista, entrevistada para Suyaitv.cl, sobre su interés en lenguajes biológicos que vibran más allá de la percepción común.

Crear desde la simbiosis ha implicado para Ostia un rigor científico: desde el cultivo en placas de Petri hasta el cálculo preciso de microlitros en laboratorio. Sin embargo, su fin último es la educación y la curiosidad. A través de instalaciones que incorporan vibración y textiles con fluorescencia UV, la muestra en Galería Suyai TV recontextualiza organismos vivos para generar una reflexión profunda sobre la crisis ecológica actual.

El desafío de lo digital

Pese a que el trabajo de Ostia se nutre de la materialidad orgánica y lo sensorial (olores, sonidos, texturas), la traducción al formato virtual de Suyai TV busca democratizar el acceso al conocimiento. La artista sostiene que, aunque los materiales vivos son cada vez más conocidos, la exhibición en línea permite combatir la ignorancia sobre organismos fundamentales para el equilibrio del ecosistema, transformando la pantalla en un campo de exploración educativa.

