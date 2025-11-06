La banda Incendio Intencional representará a Los Ríos en Rockódromo 2025 tras ganar el Festival Ríos de Música

La banda valdiviana de rock psicodélico Incendio Intencional se consagró como la ganadora del festival Ríos de Música, evento regional que visibiliza el talento de la Región de Los Ríos. Con este triunfo, el joven trío asegura su cupo para representar a la región en la próxima edición de Rockódromo 2025, el importante festival del Ministerio de las Culturas que se realizará en Valparaíso.



Ríos de Música, organizado por la Seremi de las Culturas de Los Ríos y el programa Escuelas de Rock, reunió en el Teatro Regional Cervantes a seis bandas y solistas locales que demostraron el alto nivel artístico y técnico de la región.

“Ver el Teatro Cervantes repleto para disfrutar de artistas locales demuestra la enorme densidad cultural que tiene la Región de Los Ríos. Nos impresionó la calidad musical de todas las propuestas y estamos felices de haber seleccionado a Incendio Intencional, una banda muy joven que representará a la región en el Rockódromo 2025 en Valparaíso”, expresó Cristian Zúñiga, coordinador nacional de Escuelas de Rock.

Sonido emergente de Valdivia

Incendio Intencional nació en Valdivia en 2022. Su propuesta sonora se orienta al rock psicodélico, plasmado recientemente en su primer EP, “En las aguas, mi memoria” (2024).

Los integrantes de la banda compartieron su emoción ante el reconocimiento: “Haber participado en el Festival Ríos de Música en el Teatro Cervantes fue una experiencia increíble, y ahora poder estar en el Festival Rockódromo en Valparaíso es un sueño hecho realidad. Queremos que Valdivia siga creciendo en la escena musical chilena, porque es una potencia cultural y cuna de buena música”.

El jurado que seleccionó a los ganadores estuvo compuesto por el seremi de las Culturas, Oscar Mendoza; el director de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la UACh, Gerhard Mornhinweg; y el coordinador nacional de Escuelas de Rock, Cristian Zúñiga.

También fueron parte de esta tercera edición del festival las bandas Alerce y 1960, y las cantautoras La Catalina y Natu Yunis y el cantautor Astroninno.

El festival Ríos de Música fue organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Departamento de Fomento de las Culturas y las Artes y contó con la colaboración de la Asociación Patrimonial Cultural Región de Los Ríos y su Teatro Regional Cervantes.



Fotografías Ríos de Música: Sofía Yelor, para Culturas Los Ríos.

Gracias.