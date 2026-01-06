La banda Inche estrena «Poyeyu»: un viaje sonoro por el amor y la identidad de La Araucanía

La agrupación musical Inche (que significa «Yo Soy» en mapudungun), oriunda de la región de La Araucanía, presenta oficialmente su nuevo sencillo titulado «Poyeyu». La propuesta musical no solo destaca por su calidad sonora, sino por profundizar en la conexión humana y el entorno natural del sur de Chile.

Un tributo a la cotidianidad y los vínculos

«Poyeyu» nace de la inspiración en los vínculos amorosos fortalecidos por la conversación y el rito del mate. La canción logra amalgamar sentimientos profundos con la belleza de los paisajes territoriales, creando una atmósfera de intimidad y pertenencia.

Paola Linconao Caniulaf, líder y compositora de la banda, explica la esencia de esta entrega:

“Es retornar a la esencia, sigue el pulso de la tierra. Nos recuerda la amorosa cotidianidad y la necesidad de reactivar el vínculo a través de la conversación para fortalecer al amor, como lo vi en mis abuelos”.

Para los integrantes de la banda, este lanzamiento representa una madurez artística y un cambio en la ejecución instrumental. El violinista Alejandro Obreque Linconao destaca un ejercicio de contención donde el silencio es tan importante como la nota. «Aprendí a respetar el espacio, permitiendo que la canción pudiera respirar y encontrara su propio carácter», señala el músico.

El batería Javier Huiliñir Curío define el tema como un hito. La banda explora el choike purrun – danza tradicional del pueblo Mapuche que imita los movimientos del ñandú – fusionado con sintetizadores y efectos contemporáneos, marcando una nueva etapa en su sonido.

Producción y colaboraciones

La calidad técnica de «Poyeyu» está respaldada por destacados nombres de la escena temuquense. La producción del track estuvo a cargo de Rudy San Martín Pincheira y Sergio Henríquez Betancourt, quien también mezcló y masterizó el single.

La grabación también sumó a Carlos López en sintetizadores, y a Rudy San Martín Pincheira con el bajo eléctrico, como músicos invitados.

Con este lanzamiento Inche se consolida como un referente de la música de fusión que logra equilibrar la raíz ancestral mapuche con los sonidos modernos del siglo XXI.

Para escuchar «Poyeyu» haz clic acá.