La banda Marcel Duchamp regresa a los escenarios: único concierto y lanzamiento de disco en Matucana 100

Una oportunidad irrepetible tanto para los seguidores históricos del underground como para las nuevas generaciones que buscan experimentar por primera vez la potencia en vivo de una de las agrupaciones más reconocidas de la escena contestataria nacional

La banda Marcel Duchamp regresa a los escenarios: único concierto y lanzamiento de disco en Matucana 100
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El próximo sábado 7 de febrero, tras seis años de ausencia en los escenarios, la emblemática banda chilena Marcel Duchamp romperá el silencio. No se trata de una gira ni de un retorno permanente, sino de un evento único e irrepetible en la Explanada del Centro Cultural Matucana 100, donde la agrupación se reencontrará con su público para una jornada de descarga sonora y contracultura.

La banda, integrada por Joaquín Contreras (voz, bajo), Francisco Morales (batería), Jaime Valderrama (guitarras) y Eduardo Rivera (guitarras), ha decidido volver a encender los amplificadores para conectar cara a cara con su audiencia.

Para esta cita especial, no estarán solos. El cartel se completa con agrupaciones amigas que representan lo mejor del underground local, como Espíritu de Lucha, Puentes del Maule, Maldita Ansiedad, Los Krapulitos y Las Olas.

Lanzamiento de disco en vivo: el registro de Espacio 56

El concierto, producido por Cajacústica, servirá también como hito oficial para el lanzamiento de un nuevo material discográfico en formato CD.

Este álbum es un documento histórico registrado en 2018, que captura la esencia de una de las últimas presentaciones de la banda en el extinto Espacio 56. Con esta publicación, Marcel Duchamp suma una nueva pieza a su discografía, consolidando su estatus como referentes de la autogestión y la experimentación sonora en Chile.

Sobre Marcel Duchamp: Formada a comienzos de los 2000, la banda ha sido un pilar de la escena punk y hardcore chilena. Su propuesta se define por la «rabia organizada» y una postura crítica frente a la violencia estructural y el olvido, moviéndose siempre en la tensión entre el ruido y la reflexión.

Coordenadas

Marcel Duchamp en concierto, junto a Espíritu de Lucha, Puentes del Maule, Maldita Ansiedad, Los Krapulitos y Las Olas.
• Sábado 7 de febrero, desde las 17:00 horas.
• Explanada del Centro Cultural Matucana 100. Avenida Matucana 100, Estación Central, Santiago.
• Entradas disponibles en Ticketplus.cl.
Único concierto tras 6 años, habrá venta de nuevo disco en CD en la ocasión.

Relacionados

El Ciudadano

Fiskales Ad-Hok regresa con espectacular concierto en el Teatro Cariola

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Íconos del punk penquista: El libro “Barrio, Familia y Punk Rock” retrata los 30 años de trayectoria de la banda Pegotes

Hace 4 semanas
El Ciudadano

El Rock pesado chileno de fiesta: Yajaira celebra 30 años con épico show en Teatro Roma

Hace 3 meses
El Ciudadano

Gitano Maldito lanza sus “Éxitos Malditos”: rumba, bolero y rock punk en Galpón Italia

Hace 1 mes
El Ciudadano

Hielo Negro en Concepción: el rock patagónico llega al 13º Aniversario de Kame House

Hace 6 días
El Ciudadano

Con Colombina Parra y competencia de bandas: Festival Música al Margen vuelve a Puente Alto para su octava edición

Hace 1 mes
El Ciudadano

Regreso a la raíz: De Saloon lanza “El Sonido del Misterio”, su primer disco en diez años

Hace 2 meses
El Ciudadano

Banda ochentera se presenta por primera vez en 31 años

Hace 3 meses
El Ciudadano

El Mes de la Música 2025 se celebra en la Región de O’Higgins con una explosión de ritmos alternativos, indie y folclor

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano