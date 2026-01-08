La banda Marcel Duchamp regresa a los escenarios: único concierto y lanzamiento de disco en Matucana 100

El próximo sábado 7 de febrero, tras seis años de ausencia en los escenarios, la emblemática banda chilena Marcel Duchamp romperá el silencio. No se trata de una gira ni de un retorno permanente, sino de un evento único e irrepetible en la Explanada del Centro Cultural Matucana 100, donde la agrupación se reencontrará con su público para una jornada de descarga sonora y contracultura.

La banda, integrada por Joaquín Contreras (voz, bajo), Francisco Morales (batería), Jaime Valderrama (guitarras) y Eduardo Rivera (guitarras), ha decidido volver a encender los amplificadores para conectar cara a cara con su audiencia.

Para esta cita especial, no estarán solos. El cartel se completa con agrupaciones amigas que representan lo mejor del underground local, como Espíritu de Lucha, Puentes del Maule, Maldita Ansiedad, Los Krapulitos y Las Olas.

Lanzamiento de disco en vivo: el registro de Espacio 56

El concierto, producido por Cajacústica, servirá también como hito oficial para el lanzamiento de un nuevo material discográfico en formato CD.

Este álbum es un documento histórico registrado en 2018, que captura la esencia de una de las últimas presentaciones de la banda en el extinto Espacio 56. Con esta publicación, Marcel Duchamp suma una nueva pieza a su discografía, consolidando su estatus como referentes de la autogestión y la experimentación sonora en Chile.

Sobre Marcel Duchamp: Formada a comienzos de los 2000, la banda ha sido un pilar de la escena punk y hardcore chilena. Su propuesta se define por la «rabia organizada» y una postura crítica frente a la violencia estructural y el olvido, moviéndose siempre en la tensión entre el ruido y la reflexión.

Coordenadas

• Marcel Duchamp en concierto, junto a Espíritu de Lucha, Puentes del Maule, Maldita Ansiedad, Los Krapulitos y Las Olas.

• Sábado 7 de febrero, desde las 17:00 horas.

• Explanada del Centro Cultural Matucana 100. Avenida Matucana 100, Estación Central, Santiago.

• Entradas disponibles en Ticketplus.cl.

