La biblioteca personal de la laureada poeta en vitrina: exhibición “La Naturaleza de Gabriela” en Vicuña

Una aproximación a la Gabriela lectora y creadora que halló en la naturaleza - americana y universal - un eje para su espiritualidad, su poesía y su pensamiento místico, en sintonía con el territorio que marcó su infancia y su obra

La biblioteca personal de la laureada poeta en vitrina: exhibición “La Naturaleza de Gabriela” en Vicuña
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En el Museo Gabriela Mistral de Vicuña se ha inaugurado la reveladora exhibición «La Naturaleza de Gabriela», el pasado 15 de octubre. La muestra revela una faceta íntima y esencial del pensamiento de la poeta, evidenciando su profunda conexión con la botánica, los animales, el territorio y los paisajes. La exposición puede visitarse en la biblioteca Isolina Barraza de Estay del museo nortino, Gabriela Mistral 759, Vicuña, de martes a sábado, y de 10:00 a 17:00 horas.

Esta iniciativa surge de una investigación exhaustiva sobre los cerca de 130 títulos vinculados a la naturaleza que forman parte de la biblioteca personal de Gabriela Mistral. La muestra es un esfuerzo por acercar a la comunidad y visitantes del Valle del Elqui a los saberes y la cosmovisión andina que marcaron la obra de la Premio Nobel.

Un archivo de saberes: subrayados y ecos del Valle del Elqui

La investigación detrás de la exhibición, realizada por la artista visual Carolina Camblor y la conservadora Javiera Gutiérrez, exploró las marcas, subrayados y escritos que Mistral dejó en sus libros. Se constató que la poeta chilena revisaba enciclopedias, guías ilustradas y recopilaciones de saberes con un doble interés científico y literario.

Interesada desde lo científico – y también lo esotérico -, la escritora buscaba la sanación del cuerpo y el alma, influenciada por la antroposofía y la botánica oculta, además de los saberes populares aprendidos en su infancia sobre hierbas medicinales.

Las anotaciones en los libros demuestran su fijación por el Valle del Elqui, su gente y el legado de la Tierra, recolectando información sobre aves (tordo, albatros, gaviotas) y animales como el huemul y el ciervo, este último fundamental en su obra inconclusa Poema de Chile.

La naturaleza americana era para Mistral la herencia más importante del continente, lo que la llevó a unirse a movimientos americanistas y a convertir el jardín y la labor de la huerta en símbolos de los recursos y la espiritualidad que emanan de la tierra.

Fuente: Mgmistral.gob.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Bibliotecas Públicas de Valparaíso invitan a toda la Región a escribirle cartas a Gabriela Mistral

Hace 2 meses
El Ciudadano

Documental “Locas Mujeres” inicia circulación por la Región del Biobío con conversatorio junto a su directora María Elena Wood

Hace 1 mes
El Ciudadano

Reeditan "Oye Gabriela" de Elisa Clark, novela que explora los manuscritos mistralianos y las disputas por su legado

Hace 1 semana
El Ciudadano

Tras 6 años del Nobel, en un día como hoy, Chile otorga Premio Nacional a Gabriela Mistral: Destinó los fondos a niños del Elqui

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Montegrande”: el legado de una poeta revive entre secretos familiares y despedidas pendientes

Hace 3 meses
El Ciudadano

Anuncian nuevo programa radial dedicado a relevar múltiples dimensiones de Gabriela Mistral

Hace 4 meses
El Ciudadano

Una reflexión ecológica y sonora: Galería Gabriela Mistral presenta "Decantaciones y Resonaciones" de Claudia González Godoy

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Valparaíso: Esculturas de Mistral, Neruda y Vicente Huidobro vuelven restauradas a su lugar en la Plaza de los Poetas

Hace 3 meses
El Ciudadano

En todo Chile: este sábado 23 de agosto celebramos el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano