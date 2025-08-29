«La Contadora de Películas» revive la memoria del norte chileno en el escenario de M100

En un campamento minero del norte de Chile vive María Margarita, una niña con un don especial: ser la mejor narradora del lugar. Después de asistir al cine de la oficina salitrera, relata con pasión y talento las películas que ha visto, dramatizándolas para los trabajadores y sus familias.

En un contexto donde todo parece destinado a desaparecer, su capacidad de contar y reinventar historias se convierte en un acto de resistencia frente al olvido.

Esta es la historia de ‘La Contadora de Películas’, obra de la compañía Teatrocinema, que regresa el 24 de septiembre al Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100.

Este proyecto de la reconocida agrupación teatral forma parte de una línea de trabajo que busca descentralizar la circulación de obras, compartir metodologías creativas y acercar el lenguaje artístico-técnico de la compañía a nuevas audiencias y territorios.

«Cuando nos enfrentamos al desafío de adaptar la novela ‘La Contadora de Películas’ de Hernán Rivera Letelier al lenguaje Teatrocinema, sabíamos que no se trataba solo de llevar un libro al escenario. La novela es un homenaje a la imaginación, a la capacidad de inventar mundos en medio del desierto, y nuestro desafío fue encontrar un lenguaje escénico que pudiera hacer vibrar esa misma emoción, ilusión y profundidad», cuenta Juan Carlos Zagal, director de la compañía Teatrocinema.

Así, la compañía teatral experimenta en la fusión del trabajo actoral con imágenes cinematográficas, animación en 2D y 3D y la música, creando una experiencia escénica que busca lo orgánico entre el contenido y la forma, generando un viaje en el tiempo y el espacio de forma instantánea con los actores en vivo.

«Esta fusión de lenguajes nos permitió entrar en el universo de María Margarita, la niña, mujer que narra las historias mejor que las mismas películas, de una forma muy lúdica y gozando de mucha libertad creativa”, agrega Zagal.

El director sostiene además que la obra es teatro propio del siglo 21, que fusiona diversas tecnologías y múltiples lenguajes.

«No es solo una ‘teatropelícula’, es un viaje sensorial, que rescata un fragmento de memoria de nuestro norte, de su gente, de su poesía y de su resiliencia. Una invitación a emocionarse, a reír, a asombrarse, viajando dentro de las películas y los paisajes de la pampa salitrera en donde seremos testigos de cómo una niña, convertida en mujer, se aferró al arte para mantener viva la esperanza», señala el director de la obra.

Sobre Teatrocinema

Nacida de la mítica compañía La Troppa, Teatrocinema ha desarrollado un lenguaje propio donde se cruzan teatro, cine, animación digital y música. Sus obras han sido presentadas en importantes escenarios de Chile, Europa, Asia y América, siendo reconocida como una de las compañías más innovadoras del teatro contemporáneo chileno.

El Ciudadano