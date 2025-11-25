La fotógrafa Paty Pichun lanzará su primer fotolibro «Ekun Komutun» en Temuco

Una antología con intenso sello autoral, que destaca el tono contemplativo y sutil para descubrir distintas formas de la Vida

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Este jueves 27 de noviembre se realizará el lanzamiento de «Ekun Komutun», primer fotolibro de la destacada fotógrafa Paty Pichun, una antología de su obra desde el 2017. El evento tendrá lugar en el Museo Regional de La Araucanía de Temuco, y marca un hito en la trayectoria de la artista, cuyo trabajo ha sido exhibido en muestras regionales, Santiago y Barcelona (España).

«Ekun Komutun»: contemplación con respeto desde Gulumapu

Las fotografías que componen «Ekun Komutun» (‘contemplación con respeto y atención’) recorren el territorio con el sello personal de Paty Pichun: un tono contemplativo y silencioso. El libro es, además, un recorrido autobiográfico que refleja la íntima relación de la autora temuquense con la naturaleza, su vida, su identidad y su historia personal.

Paty Pichun explica el concepto ancestral: “Es lo que he hecho a lo largo de mi carrera: buscar y mirar la vida, sus luces y sus formas, un encuentro con el paisaje natural, humano y espiritual. Este fotolibro se sitúa desde Gulumapu donde vivo y trabajo, pero puede hacerle sentido a cualquier persona […] que sensibiliza con la contemplación, la pausa y con estar presente, sentir la vida y su acontecer”.

El seremi de las Culturas, Eric Iturriaga Gutiérrez, destacó la importancia del proyecto para la región: “Nos complace como Ministerio apoyar estas iniciativas que ayudan a consolidar y visibilizar la trayectoria de las y los artistas de nuestra región. Esta obra recoge y muestra la sensibilidad y reflexión de Paty Pichun y sin duda, contribuye al arte y la identidad de La Araucanía.

Coordenadas

Lanzamiento fotolibro «Ekun Komutun», de Paty Pichun.
Jueves 27 de noviembre, 17:00 horas.
Museo Regional de La Araucanía, Avenida Alemania 84, Temuco.
El evento incluirá un conversatorio entre la artista y la investigadora y curadora de arte Claudia Cofré. También habrá un espacio para la adquisición y firma de los primeros ejemplares de la edición.

El fotolibro «Ekun Komutun» es un proyecto financiado por el Fondart Regional Araucanía, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2025.

Fuente: Cultura.gob.cl.
Gracias.

