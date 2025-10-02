La fotografía de Julia Toro en Centro Cultural La Moneda, una trayectoria de «Huellas y desplazamientos»

Un cuerpo de obra inédito e íntimo de las primeras fotografías tomadas por la artista, entre 1973 y 1985, con imágenes de su familia y amigos, fragmentos de su vida en calle Maturana de Santiago y en el Valle del Elqui

Autor: El Ciudadano
El Centro Cultural La Moneda (CCLM) se complace en invitar al público a la exposición “Julia Toro: Huellas y desplazamientos”, una muestra fundamental que revisa la trayectoria de la destacada artista visual chilena. La retrospectiva, curada por Mariairis Flores Leiva, celebra la mirada única de Julia Toro Donoso, reciente ganadora del Premio Antonio Quintana 2024 a la trayectoria en fotografía.

A través de 50 obras – muchas de ellas inéditas – la muestra ofrece una visión profunda de los fragmentos cotidianos de la historia reciente de Chile, capturados entre 1973 y 1987.

Lo doméstico como refugio y territorio creativo

La exhibición se centra en la impresionante y perturbadora fuerza de las fotografías analógicas en blanco y negro de Julia Toro. La artista transforma los entornos domésticos en verdaderos territorios creativos, documentando «instantes mínimos que, en tiempos de dictadura, tejieron las tramas de una sociedad en busca de reencuentro».

Según explica la curadora Mariairis Flores, estas imágenes “escapan a la violencia política para enfocarse en las pequeñas grandes escenas que daban forma al día a día”. La obra de Toro se convierte así en un registro íntimo y personal, alejado de la gran narrativa política, para centrarse en la resiliencia de la vida privada.

Julia Toro: trayectoria y reconocimiento

Julia Toro (Talca, 1933) es una fotógrafa y artista visual cuyo trabajo ha explorado consistentemente el erotismo, la vida doméstica y el retrato de figuras clave del ambiente artístico chileno. Inició su camino fotográfico a los 39 años, consolidando una vasta carrera marcada por numerosos reconocimientos, como el Premio Antonio Quintana (2024), el Premio PAM (2020) y el Premio Plagio a la Creatividad Artística (2024).

Toro, que ha publicado libros como Amor x Chile, Hijos y Diarios, se encuentra actualmente exhibiendo «Estado fotográfico» en PHotoESPAÑA 2025, demostrando su vigencia y alcance internacional.

Coordenadas

Exposición fotográfica «Julia Toro: Huellas y desplazamientos».
Centro Cultural La Moneda, Plaza de la ciudadanía 26 (Metro Moneda), Santiago.
Galería de Fotografía, Nivel -3.
Abierta hasta el 27 y 28 de septiembre, 2025, 10:00 a 19:00 horas.
Entrada gratuita.

Fuente: CCLM.cl.
Imágenes © Julia Toro.
