«La fragilidad de la memoria»: Obra fusión de teatro y circo llega al Parque Cultural de Valparaíso

Este martes 13 de enero, el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel) se transformará en el escenario de una historia conmovedora que entrelaza la nostalgia de los años 80 con la espectacularidad de las artes circenses. «La fragilidad de la memoria», una coproducción chileno-argentina, se presentará en una función única que promete emocionar a grandes y chicos.

Un viaje a la infancia y la resistencia

La trama nos sitúa a finales de los años 80, donde Pini y Aguja comparten su infancia en la vereda, ese espacio sagrado de tierra, amistades y primeras batallas bajo el sol de la siesta. Sin embargo, el paso del tiempo y la pérdida de la inocencia imponen olvidos y fronteras, dando paso a una resistencia vital.

A través de la danza, la música y las acrobacias aéreas, la obra narra un viaje de crecimiento, búsqueda de sueños y raíces en una Sudamérica que transita entre lo íntimo y lo colectivo.

La obra es una pieza artesanal gestada por la compañía Tallarín con Banana (Anabel González y Rodrigo Rivera), en colaboración con el reconocido director y dramaturgo rosarino Severo Callaci y el técnico chileno Daniel Calistro.

El proceso creativo comenzó en el otoño de 2020, cuando el equipo se sumergió en sus propias biografías para iluminar recuerdos personales y transformarlos en una poética propia. El resultado es una ficción que recorre paisajes de las décadas del 80 y 90, indagando en la identidad y la potencia de los vínculos humanos en tiempos de incertidumbre.

«Teatro y circo se funden para narrar una historia de encuentros, pérdidas y abrazos en medio de la intemperie».

Una invitación a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nuestras memorias – aunque frágiles – son el cimiento de nuestra resistencia actual.

Coordenadas

• Obra «La fragilidad de la memoria», de la compañía Tallarín con Banana.

• Martes 13 de enero de 2026, 19:00 horas.

• Teatro del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel. Cárcel 471, Valparaíso.

• Recomendada para mayores de 10 años.

• Entrada con modalidad «a la gorra» (contribución voluntaria).

• Acceso por orden de llegada.

No te pierdas esta oportunidad única de vivir el mejor teatro circo en el corazón de Valparaíso.