«La Fuerza», primer disco de Brujo Nativo: Rock de raíz, introspección y resistencia

José Carrasco, compositor, vocalista y guitarrista del grupo, comentó que el disco "es un viaje hacia la introspección desde un punto de vista que abarca lo metafísico y lo político, usando la búsqueda de las raíces como un acto de resistencia y respuesta al capitalismo tardío".

«La Fuerza», primer disco de Brujo Nativo: Rock de raíz, introspección y resistencia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A un mes de celebrar el lanzamiento de su nuevo disco con un California Cantina lleno, el grupo Brujo Nativo presenta oficialmente su nuevo trabajo «La Fuerza» en Spotify y en todas las plataformas similares.

En su show de estreno, la banda hizo un repaso por todas las canciones que componen su primer álbum, con una presentación cargada de energía y una propuesta trabajada y sostenida por una cuidada pero potente base rítmica y un dúo de guitarras que aporta matices y colores.

Todo ello, mezclado con instrumentos más ligados a las raíces, como el charango, y otros más clásicos, como el teclado, el violín y la flauta traversa.

Para José Carrasco, compositor, vocalista y guitarrista, el disco «La Fuerza» es un viaje «hacia la introspección desde un punto de vista que abarca lo metafísico y lo político, usando la búsqueda de las raíces como un acto de resistencia y respuesta al capitalismo tardío».

Puedes escuchar el álbum AQUÍ

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Brujo Nativo lanza su primer disco en California Cantina: una noche de rock ancestral

Hace 1 mes
El Ciudadano

Nueve Noventa advierte que las palabras son una “Herramienta” de poder

Hace 3 meses
El Ciudadano

Desde la costa de Valdivia, Chola y Gitano endulzan y amargan los sentidos con “Miel y hiel”, su nuevo disco

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Cantautor chileno, junto al trovador cubano Silvio Rodríguez: José Manuel Lattus lanza el single "Gorrión"

Hace 1 mes
El Ciudadano

Manuel García nominado al Premio Pulsar como “Mejor Cantautor”

Hace 4 meses
El Ciudadano

Pepa Díaz: Canción chilena que hace camino desde el sur argentino

Hace 1 mes
El Ciudadano

Nunca Hubo Temporal da su primer golpe con un potente álbum

Hace 4 meses
El Ciudadano

josestilez encuentra luz en la oscuridad con su nuevo videoclip “MSOD”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Campeón Mundial de acordeón lanza disco “Pater Noster”

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano