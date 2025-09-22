«La Fuerza», primer disco de Brujo Nativo: Rock de raíz, introspección y resistencia

A un mes de celebrar el lanzamiento de su nuevo disco con un California Cantina lleno, el grupo Brujo Nativo presenta oficialmente su nuevo trabajo «La Fuerza» en Spotify y en todas las plataformas similares.

En su show de estreno, la banda hizo un repaso por todas las canciones que componen su primer álbum, con una presentación cargada de energía y una propuesta trabajada y sostenida por una cuidada pero potente base rítmica y un dúo de guitarras que aporta matices y colores.

Todo ello, mezclado con instrumentos más ligados a las raíces, como el charango, y otros más clásicos, como el teclado, el violín y la flauta traversa.

Para José Carrasco, compositor, vocalista y guitarrista, el disco «La Fuerza» es un viaje «hacia la introspección desde un punto de vista que abarca lo metafísico y lo político, usando la búsqueda de las raíces como un acto de resistencia y respuesta al capitalismo tardío».

Puedes escuchar el álbum AQUÍ

El Ciudadano