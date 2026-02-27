La intimidad de Gabriela Mistral regresa a escena con la ópera «No Tengan Miedo Si Viene La Niebla»

Un viaje introspectivo al imaginario mistraliano

«No Tengan Miedo Si Viene La Niebla» es una ópera breve en tres escenas sitúa a Gabriela Mistral en los ocasos de un valle ficticio. La obra explora la compleja relación de la poeta con el feminismo de su época y su propia identidad, utilizando la música de María Valenzuela y el libreto de Amada Ceballos para construir un territorio onírico. En este espacio, el pensamiento de la autora se vuelve personaje, enfrentándola a sus propias certezas y silencios.

La puesta en escena destaca por la presencia de tres figuras centrales que dialogan en un ambiente difuso. La mezzosoprano Valeria Vega Matus encarna a una Mistral atemporal, mientras que el tenor Gerardo Mondaca interpreta a Lucila Godoy como una consciencia que la interpela. A este conflicto se suma la soprano Francisca Jünemann en el rol de Amanda Labarca, representante del feminismo liberal chileno del siglo XX.

Un hito para la creación lírica nacional

La producción de Lírica Disidente representa un avance significativo para el medio artístico local, al ser la primera ópera chilena compuesta por una mujer en estrenarse profesionalmente. Tras un exitoso paso por escenarios como el CEINA y Sala Master durante 2025, la obra llega ahora a la Galería del CA660 de la Fundación CorpArtes. Esta locación permite un formato no convencional donde el público se sitúa cerca de los intérpretes.

Bajo la dirección escénica de Ignacio Ramírez y la dirección musical de Miguel Ángel Castro, la pieza busca acercar el género lírico a audiencias diversas. La iniciativa, que nació del programa Paisajes Líricos, refuerza la misión de presentar la ópera como un arte vivo y cotidiano. Esta temporada se presenta además como un homenaje en el marco del Mes de la Mujer, resaltando la potencia de la nueva ópera chilena contemporánea.

Coordenadas

• Opera «No Tengan Miedo Si Viene La Niebla», de Lírica Disidente.

Jueves 12 y viernes 13 de marzo de 2026, a las 20:00 horas. Las funciones incluyen un conversatorio tras la presentación.

Galería CA660 de la Fundación CorpArtes. Rosario Norte 660, Las Condes, Santiago.

Entradas disponibles a través de Ticketplus.

La ópera «No Tengan Miedo Si Viene La Niebla» presentada por Fundación CorpArtes, es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

