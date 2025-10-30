La Magnífica Siembra estrena disco de cumbia latinoamericana en el Teatro Municipal de Iquique

Inspirados en las emociones y ritmos de nuestra América Latina, la banda iquiqueña La Magnífica Siembra presenta «Enraíza», su álbum debut. Una obra que une alegría, reflexión y compromiso social en clave de cumbia. El estreno oficial de este trabajo tendrá lugar en el Teatro Municipal de Iquique hoy jueves 30 de octubre, dando inicio a una gira por Chile.



La banda, nacida en el Norte Grande en 2021, busca generar un puente cultural entre los diversos pueblos de América Latina a través de la cumbia. Incorporando a sus composiciones elementos del caporal, la rumba o el son cubano, el EP debut, titulado , transita por los distintos estados de la sociedad latina: alegría, sufrimiento, reflexión, nostalgia y esperanza. Este trabajo, breve y a la vez profundo, invita a habitar la música popular latinoamericana en todas sus formas.

Colaboraciones icónicas y compromiso social

Producido y arreglado por la misma banda, y grabado en el estudio Black Flag, el álbum contó con valiosos aportes de importantes músicos de la Región de Tarapacá, como Camilo Guerrero, Claudio Burgos y José Santander, que reflejan la fuerza y el color de su territorio.

A esto se suman colaboraciones especiales, como la de Nicolás Repetto y el reconocido Juanito Ayala, quienes dotaron de un sonido andino y singular a “La Franja”, el single adelanto del EP.

“La colaboración con Juanito Ayala fue muy importante para nosotros. Lo hicimos porque compartimos la misma causa: queríamos que nuestra música pudiera dejar un mensaje que nos alejara de la indiferencia ante una situación crucial que ocurre en el mundo, que es lo que está pasando en Gaza, y su participación le dio fuerza y convicción a esa idea”, expresa la banda sobre su compromiso social.

Para celebrar el lanzamiento de “Enraíza”, La Magnífica Siembra emprenderá una gira por Chile. La primera parada será la presentación oficial de hoy jueves 30 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Iquique (Thompson 269), dando inicio a un recorrido que continuará con presentaciones en Santiago el 8, 11 y 12 de noviembre – en Espacio Cinza, Liceo Manuel de Salas, Inacap y Maestra Vida, respectivamente -, y luego en Valparaíso – en Terraza Miaw y Lemutt Bar – los días 13 y 15 del mismo mes.



Escucha «Enraíza» aquí.



Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.