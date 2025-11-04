La Noche de los Teatros 2025 regresa con más de 20 obras gratuitas en Santiago

Uno de los hitos más esperados por la comunidad escénica nacional, la Noche de los Teatros 2025, se realizará este viernes 7 de noviembre con un emotivo homenaje al recién fallecido Premio Nacional de Artes, el destacado actor y director Héctor “Tito” Noguera.

El encuentro, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a la Red Salas de Teatro Metropolitana, contará con la participación de gran parte de las salas socias de la Red en la Región Metropolitana, ofreciendo una jornada única dedicada a las artes escénicas.

“A sólo unos días de despedir a ‘Tito’ Noguera, es muy significativo poder dedicarle esta versión de la Noche de los Teatros, una de las disciplinas artísticas en las que fue referente para muchas generaciones y donde desplegó su profunda pasión por las tablas”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

La presidenta de la Red Salas de Teatro Metropolitana, Andrea Pérez de Castro, destacó que el evento reafirma el compromiso con la reactivación de los circuitos teatrales y la democratización del acceso a las artes escénicas.

Durante esta edición, el público de Santiago podrá acceder a más de 20 obras con entradas liberadas en diversas salas.

La entrega de tickets se realizará este jueves 6 de noviembre, de 12:00 a 15:00 horas, en el Centro Cultural Gabriel Mistral (GAM). Un equipo de la Red, junto a artistas, repartirá más de 2.000 entradas gratuitas. Los interesados solo deberán mostrar su cédula y podrán retirar hasta dos tickets para las funciones del viernes.

Noche de los Teatros en regiones

La Región del Biobío realizará su Noche de los Teatros en homenaje a Tito Noguera con una función especial de “La pérgola de las flores”, a las 19.00 horas, en el Teatro de Lota.

En Valparaíso serán nueve funciones en nueve salas y espacios culturales de la ciudad, abarcando un público de más de mil personas. Casi en el extremo austral, específicamente en Coyhaique, y como parte del XIV Festival de Teatro Patagonia en Escena, la compañía TeatroPan presentará “El abuelo que saltó por la ventana y se largó”, en el centro cultural de la comuna.

En el norte del país, la obra “Tenedor Libre para los condenados a la esperanza” será la encargada de iluminar esta noche en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá; en Atacama, la comuna de Huasco contará con dos obras que se exhibirán en el parque de la ciudad: “Flor Violeta la Pizpireta” y “Gabriela una estrella incandescente”. Puedes encontrar la completa cartelera disponible en Chilecultura.gob.cl.



Fuente: Cultura.gob.cl.

Gracias.